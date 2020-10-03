Матчи сборной Украины пройдут с болельщиками

Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с частичным привлечением болельщиков, до 30% от вместимости стадионов. Не так давно Минздрав Украины разрешил заполнять трибуны на 25%, однако после пересмотрело свое решение и снова наложил запрет на посещение матчей.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации со ссылкой на выписку из протокола № 64 заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 2 октября, передают Українські Новини.

Так, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечения болельщиков на нижеуказанные матчи.

9 октября - стадион "Оболонь Арена" - матч квалификационного раунда Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии.

10 октября - Национальный спортивный комплекс "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Германии.

13 октября - НСК "Олимпийский" - матч лиги Наций УЕФА между национальными сборными Украины и Испании.

Как сообщали Українські Новини, ранее Министерство здравоохранения разработало правила проведения футбольных матчей с присутствием болельщиков в период карантина.

Заполненность на стадионе должна составлять не более 25% от предусмотренного количества мест в каждом секторе.

При рассадке болельщиков необходимо придерживаться норм дистанцирования - места спереди, сзади, по бокам и по диагонали от болельщика должны оставаться свободными.

Обострение эпидемиологической ситуации в стране, связанное с пандемией коронавируса повлияло на решение футбольных и медицинских функционеров об очередной приостановке допуска зрителей на стадионы.

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