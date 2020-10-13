Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и дала 13 дней на выполнение трех требований

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней на выполнение трех требований. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram-канале. Так, Тихановская ждет от Лукашенко исполнение трех требований, а в случае их невыполнения пригрозила национальной забастовкой всех предприятий, блокировкой всех дорог и обвалом продаж в государственных магазинах. "Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ. Но мы этого не допустим", – говорится в сообщении. Тихановская выдвинула 3 требования, которые должен выполнить Лукашенко. "У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: 1. Лукашенко должен объявить об уходе. 2. Насилие на улицах должно остановиться полностью. 3. Все политзаключенные должны быть освобождены", – сказано в сообщении. Если Лукашенко не выполнит эти условия, Тихановская пообещала начало "Народного Ультиматума" с 25 октября. "Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест. Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – говорится в сообщении. Как сообщали Українські новини, пропавшая в центре Минска соратница Тихановской найдена в СИЗО. Также Українські новини рассказывали о четырех самых опасных для Лукашенко оппозиционерах, которые находятся в тюрьме.