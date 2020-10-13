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13 октября 2020, вторник, 15:06 69
Европа 2020-10-13T15:06:21+03:00
Українські Новини
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и дала 13 дней на выполнение трех требований

Тихановская поставила Лукашенко ультиматум и дала 13 дней на выполнение трех требований

Александр Савич
Александр Лукашенко, Беларусь, Светлана Тихановская, Протесты в Беларуси, протесты против Лукашенко
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум. Фото: TUT.BY
Тихановская поставила Лукашенко ультиматум. Фото: TUT.BY

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поставила Александру Лукашенко ультиматум и дала ему 13 дней на выполнение трех требований. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской в Telegram-канале.

Так, Тихановская ждет от Лукашенко исполнение трех требований, а в случае их невыполнения пригрозила национальной забастовкой всех предприятий, блокировкой всех дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.

"Мы много раз говорили, что готовы к диалогу и переговорам. Но разговор за решеткой – это не диалог. Избивать свой народ после заявлений о готовности к переговорам – не диалог. Лукашенко убивает своё будущее и пытается утянуть за собой чиновников, силовиков и весь беларусский народ. Но мы этого не допустим", – говорится в сообщении.

Тихановская выдвинула 3 требования, которые должен выполнить Лукашенко.

"У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.  

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены", – сказано в сообщении.

Если Лукашенко не выполнит эти условия, Тихановская пообещала начало "Народного Ультиматума" с 25 октября.

"Если до 25 октября наши требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнётся национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест.

Вы пытаетесь парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь сильнее, чем режим. Раз вы ждали приказа – то вот приказ. И срок его исполнения – до 25 октября", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські новини, пропавшая в центре Минска соратница Тихановской найдена в СИЗО.

Также Українські новини рассказывали о четырех самых опасных для Лукашенко оппозиционерах, которые находятся в тюрьме.

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