Глава МИД Литвы рассказал, чем шантажировали Тихановскую перед выездом

Белорусские власти из-за протестов в стране поставили кандидата в президенты Светлану Тихановскую перед тяжелым выбором, из-за чего она была вынуждена покинуть страну. Об этом заявил Министр иностранных дела Литвы Линас Линкявичюс, передает "Эхо Москвы".

"Семь часов неизвестно, где она была после посещения этого избирательного комитета. И потом, я так понимаю, ей предложили, как мы уже говорили, не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие какие-то, не очень удобные варианты, скажем", – сообщил он.

По словам дипломата, Тихановская решила уехать в Литву, так как уже имела визу.

"Может, это тоже была часть плана, что она не будет в стране — меньше, скажем, будет причин для волнений, — отметил Линкявичюс.

Как сообщали Українські Новини, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в срочном порядке покинула страну, записала видеообращение после отъезда из Беларуси в Литву, в котором рассказала, почему уехала.

По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, кандидатку в президенты Беларуси, а также ее ранее арестованную главу штаба Марию Мороз вывезли страны белорусские власти.

Кроме того, на митингах в Минске, журналисты заметили российских силовиков.