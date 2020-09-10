Узники режима: 4 самых опасных для Лукашенко белорусских политзаключенных

Разорвав на границе свой паспорт, Мария Колесникова сорвала попытку КГБ Беларуси насильно выдворить ее в Украину. Теперь участница Координационного совета белорусской оппозиции заперта в СИЗО. Как и банкир Бабарико, блогер Тихановский, политтехнолог Шкляров, она представляет реальную угрозу властям. Этому режиму не впервой убивать политических противников, и жизни заключенных подвергаются серьезной опасности.

В начале 2000-х годов появились доказательства причастности белорусских силовиков к убийствам оппозиционеров, и противники власти перестали исчезать — их стали бросать в тюрьмы. В тот период сроки “за организацию беспорядков” получили пять кандидатов в президенты, десятки других активистов и правозащитников. В 2015 году случилась новая оттепель. Из-за сокращения российских субсидий Лукашенко искал доноров в Евросоюзе и был вынужден амнистировать оппозиционеров. Теперь за участие в протестах белорусов наказывали штрафами.

Волнения, захлестнувшие Беларусь в связи с фальсификацией выборов 2020 года, испугали диктатора. Как деменция заставляет стариков впасть в детство, так страх Лукашенко вернул режим в прошлое. Снова против недовольных используются архаичные, зато надежные методы подавления: дубинки, милицейские ботинки, тюрьмы.

Власть Беларуси скатывается к беспросветной диктатуре, и по логике любой диктатуры, в отсутствие внешнего давления может бесконечно ужесточать репрессии. Уже имеются сообщения о подозрительных смертях рядовых активистов: один “утонул”, второй “повесился”. В этой ситуации возникла высокая угроза жизни опасным для Лукашенко политическим заключенным. Их надо вытащить из тюрьмы, или они там могут сгинуть.

Мария Колесникова

Мария Колесникова. Фото: TUT.BY

Музыкантка, арт-директор культурного центра, 38 лет. В выборах президента Беларуси 2020 года участвовала как координатор избирательного штаба Виктора Бабарико. 7 сентября не позволила выдворить себя из страны и в тот же день была арестована. Подозревается в призывах к захвату власти.

Яркую, сильную и смелую конкурентку Лукашенко создал себе сам. Это по его приказу были арестованы кандидаты в президенты Бабарико и Тихановский, выдавлен из страны Цепкало. Репрессии по отношению к мужчинам спровоцировали создание женского триумвирата: в объединенном предвыборном штабе вместе работали Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Когда Тихановскую и Цепкало угрозами выгнали заграницу, Колесникова осталась. Более того, она продолжила выходить на акции протеста и объявила о создании политической партии «Вместе».

В отсутствие других кандидатур Мария Колесникова стала неформальным лидером белорусской оппозиции. После инцидента на украино-белорусской границе 7 сентября ее уверенно называют вероятным победителем первых же честных президентских выборов в стране. Тогда Мария проявила незаурядную волю, оказала сопротивление КГБ, разорвала паспорт — и, вопреки очевидной угрозе для жизни, осталась на родине.

Виктор Бабарико

Фото: Instagram.com/viktar_babaryka

Председатель правления «Белгазпромбанка», 56 лет. Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года; не был зарегистрирован “из-за неточностей в имущественной декларации”. Арестован 18 июня, обвиняется в даче взяток и уклонении от уплаты налогов.

Бабарико опасен для Лукашенко своей абсолютной системностью. Это человек, руководивший одним из крупнейших банков страны, имеющий тесные связи с Россией и никогда раньше не участвовавший в оппозиционной деятельности. На него невозможно навесить ярлык “фашиста”, “националиста”, “грантоеда” или “неудачника”. Легко представить, как при других обстоятельствах Бабарико становится главой Нацбанка или министром финансов Беларуси. Но вместо личного благополучия он выбрал борьбу за пост президента.

К маю банкир лидировал в интернет-опросах с уровнем поддержки, который превысил 50%. Бабарико поддержали самые известные белорусские деятели культуры, включая лауреатку Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, а также кандидаты в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев и Андрей Санников. В июне его штаб заявил, что собрал 425 тысячи подписей в поддержку выдвижения Бабарико в президенты (предыдущий рекорд — 217 тысяч за Зенона Позняка в 1994 году).

Сергей Тихановский

Фото: belaruspartisan.by

Блогер, ведущий ютуб- и телеграмканалов «Страна для жизни», 42 года. Кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года; не был зарегистрирован “из-за отсутствия подписи в документах”. Арестован 29 мая. Обвиняется в нарушении общественного порядка, разжигании вражды в отношении силовиков, приготовление к массовым беспорядкам.

Тихановский опасен для Лукашенко тем, что заимствовал его ключевой атрибут. Перед первыми для себя выборами 1994 года и десятилетия спустя бывший председатель совхоза представлял себя человеком из народа, который детально знает жизнь простых белорусов и противостоит коррумпированной элите. В 2020 году эта роль гораздо лучше удается Сергею Тихановскому.

Основным содержанием канала “Страна для жизни” перед выборами стали стримы из белорусских регионов, в которых Тихановский дает слово крестьянам, строителям, мелким предпринимателям, врачам. Именно из этих видео Беларусь узнала, как много людей недовольны властью Лукашенко. Именно там в пику президенту, любящему называть себя “Батькой”, родился популярный слоган “Стоп Таракан!”. Сейчас на “Страну для жизни” в Youtube подписаны 305 тысяч человек — невероятное число для 9-миллионой страны.

28 июня на закрытой встрече с активом Минской области президент Лукашенко подтвердил, что лично дал указание арестовать конкурента: “Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю”.

Виталий Шкляров

Фото novayagazeta.ru

Политический консультант и политтехнолог, 44 года. Арестован 29 июля. Обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей.

Шкляров опасен для Лукашенко своими профессиональными знаниями, которые он даже не начинал еще в Беларуси применять. Виталия задержали в Гродно, куда он прилетел из США, чтобы навестить больную раком мать. Вышел из квартиры в майке и тапочках за арбузом — оказался в следственном изоляторе КГБ, где сейчас его пытают жесткими условиями содержания. Обвинение пытается привязать Шклярова к Тихановскому и организации акций под брендом “Страны для жизни”, тот все отрицает.

Еще в юности Шкляров уехал из Беларуси в Германию, позже перебрался в США. Как политтехнолог, участвовал в избирательных кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса. В России сотрудничал с Ксенией Собчак, в Грузии — с Григолом Вашадзе. Описывая специализацию Шклярова, говорят о его заточенности под работу с оппозиционными кандидатами, об успешных проектах в области массовой мобилизации электората, прежде всего с использованием социальных сетей.

Ни у кого нет сомнений, что Виталий мог существенно усилить команды Тихановского, Бабарико и любого другого кандидата в президенты. Однако никаких доказательств его участия в белорусских протестах 2020 года нет. Похоже, что против Шклярова сыграла репутация, и он был арестован из соображений “как бы чего не вышло”.

Но все равно вышло плохо. За гражданина Соединенных Штатов, женатого на сотруднице американского дипломатического корпуса, уже вступился Майкл Помпео. Госсекретарь США потребовал немедленного освобождения Шклярова и пригрозил санкциями. В частности, Америка может ограничить поставки своей нефти в Беларусь, что закрепит кабальную зависимость республики от милости и энергоносителей РФ.

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