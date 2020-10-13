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13 октября 2020, вторник, 14:44 653 Карта
Общество 2020-10-13T15:45:02+03:00
Українські Новини
В ночь на 15 октября на одной из улиц в центре Киева полностью перекроют движение. Как объехать

В ночь на 15 октября на одной из улиц в центре Киева полностью перекроют движение. Как объехать

Александр Савич
Киев, Киевавтодор, ремонт дорог в Киеве, Ограничение движения в Киеве
Движение на улице Дегтяревской в Киеве полностью перекроют. Фото: kievvlast.com.ua
Движение на улице Дегтяревской в Киеве полностью перекроют. Фото: kievvlast.com.ua

На участке улицы Дегтяревской, где продолжается ремонт дороги, в ночь на 15 октября полностью перекроют движение транспорта. Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что с 21:00 14 октября до 06:00 15 октября на участке улицы Дегтяревской перекроют движение транспорта.

"На улице Дегтяревской продолжается средний ремонт. Обновляют покрытие на участке между улицей Е. Мирошниченко и проспектом Победы. В ночь на 15 октября будут укладывать верхний слой покрытия.

Во время работ движение на части улицы Дегтяревской от улицы Победы до улицы Ж. Жабаева будет перекрыто.

Объехать ремонтную зону можно по маршрутам:

улица Ж. Жабаева – улица Лагерная – проспект Победы;

проспект Победы – улица Е. Мирошниченко – улица Дегтяревская.

В коммунальной корпорации извинения за неудобства", – сообщают в КГГА.

Движение на улице Дегтяревской в Киеве ограничат. Карта: КГГАДвижение на улице Дегтяревской в Киеве ограничат. Карта: КГГА

Как сообщали Українські новини, в Киеве частично ограничено движение на Южном мосту.

Также в столице частично ограничили движение на улице Бульварно-Кудрявской.

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