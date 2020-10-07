Минздраву выделили средства для закупки вакцин против гриппа

Кабинет Министров выделил Министерству здравоохранения средства на закупку 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации лиц из групп риска.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Министерству здравоохранения выделены средства для покупки 1,41 млн доз иммунобиологических препаратов (вакцин) против гриппа для прививки лиц, относящихся к группе риска", - написал он.

За счет бюджетных средств предусмотрена закупка вакцин для прививок медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы, которые из-за выполнения своих профессиональных обязанностей относятся к группе высокого риска.

Согласно постановлению № 918 от 5 октября, Кабмин разрешил привлечь к закупке вакцин закупочную организацию Crown Agents.

Сама закупка будет проводиться за счет остатков средств, образовавшихся в 2019 году и предусмотренных на приобретение химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных, образовавшихся на счетах Crown Agents.

Точная сумма средств в постановлении не указана.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа и чем он отличается от простуды.

Также врач-эпидемиолог объяснила различия в симптомах гриппа, ОРВИ и COVID-19.

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