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07 октября 2020, среда, 19:19 224
Политика 2020-10-07T20:00:02+03:00
Українські Новини
Минздраву выделили средства для закупки вакцин против гриппа

Минздраву выделили средства для закупки вакцин против гриппа

Ольга Фандорина
Грипп, Вакцина, Вакцинация, Вакцина от гриппа
Вакцинация. Фото: Минздрав
Вакцинация. Фото: Минздрав

Кабинет Министров выделил Министерству здравоохранения средства на закупку 1,41 млн доз вакцин против гриппа для вакцинации лиц из групп риска.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Министерству здравоохранения выделены средства для покупки 1,41 млн доз иммунобиологических препаратов (вакцин) против гриппа для прививки лиц, относящихся к группе риска", - написал он.

За счет бюджетных средств предусмотрена закупка вакцин для прививок медицинских работников, педагогов, работников полиции и пограничной службы, которые из-за выполнения своих профессиональных обязанностей относятся к группе высокого риска.

Согласно постановлению № 918 от 5 октября, Кабмин разрешил привлечь к закупке вакцин закупочную организацию Crown Agents.

Сама закупка будет проводиться за счет остатков средств, образовавшихся в 2019 году и предусмотренных на приобретение химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных, образовавшихся на счетах Crown Agents.

Точная сумма средств в постановлении не указана.

Напомним, ранее эксперты рассказали, как снизить риск заражения во время эпидемии гриппа и чем он отличается от простуды. 

Также врач-эпидемиолог объяснила различия в симптомах гриппа, ОРВИ и COVID-19

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