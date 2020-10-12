Синоптики предупредили о тумане и ухудшении видимости на дорогах

Сегодня утром, когда в силу вступило новое карантинное зонирование, почти во всех областях Украины ожидается туман и ухудшение видимости на дорогах. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в связи с ухудшением видимости объявлен первый уровень опасности, желтый.

“Утром 12 октября в западных, северных, центральных и южных областях туман, видимость 300-500 м (И уровень опасности, желтый)”, - говорится в сообщении.

Также в ГосЧС предупредили, что в понедельник в восточных областях и большинстве районов Сумщины и Одесской сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег. Однако днем в ряде областей воздух может прогреваться до +23 градусов.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Тем временем 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

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