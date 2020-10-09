Ледяные дожди и короткие периоды сильных морозов: синоптики прогнозируют аномальную зиму

В то время как синоптики прогнозируют в целом теплую осень, а первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, зима 2020-2021 года будет теплее, чем обычно. Вероятность сильных морозов составляет менее 10%.

Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщают "Факты ICTV".

По ее словам, погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений, о чем ранее предупреждали в метеорологической организации при ООН.

"Оттепели и небольшие морозы, ледяные дожди будут сменять друг друга", - отметила синоптик.

Стоит добавить, что в настоящее время климат меняется во многих странах - повышается среднегодовая температура воздуха. В Украине изменения больше всего задели южные районы, которые постепенно приближаются к балканскому или греческому климату.

Погода в Киеве на 2 недели от Метеопрога.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

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