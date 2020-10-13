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13 жовтня 2020, вівторок, 13:00 4
Суспільство 2020-10-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
Через туман у Харкові не зміг приземлиться літак

Через туман у Харкові не зміг приземлиться літак

Ольга Фандорина
Туман, Негода, Харків

У Харкові через туман не зміг приземлитися рейс з турецького міста Анталія. Про це повідомляє місцевий новинний  Telegram - канал "ХС | Харків".

"Через туман над Харковом кружляє борт з Анталії. По всій видимості заважає посадці сильний туман", — йдеться в повідомленні, опублікованому після півночі.

Як показують дані сайту  Flightradar,  літак  Azur Air Ukraine (QU5112/UTN5112)  зробив кілька кіл над зоною посадки.

Пізніше стало відомо, що  борт прийняв аеропорт "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми  буде спостерігатися і в період з 10 по 18  жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах — сніг. Однак вдень в деяких областях повітря може прогріватися до +23 градусів.

Раніше  народний синоптик дав докладний прогноз погоди  на жовтень.

Тим часом 12 жовтня  в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +13 градусів, вдень +19 ... +21 градус.

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