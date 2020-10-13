Через туман у Харкові не зміг приземлиться літак

У Харкові через туман не зміг приземлитися рейс з турецького міста Анталія. Про це повідомляє місцевий новинний Telegram - канал "ХС | Харків".

"Через туман над Харковом кружляє борт з Анталії. По всій видимості заважає посадці сильний туман", — йдеться в повідомленні, опублікованому після півночі.

Як показують дані сайту Flightradar, літак Azur Air Ukraine (QU5112/UTN5112) зробив кілька кіл над зоною посадки.

Пізніше стало відомо, що борт прийняв аеропорт "Бориспіль".

Як повідомляли Українські Новини, справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми буде спостерігатися і в період з 10 по 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі заморозки, а в Карпатах — сніг. Однак вдень в деяких областях повітря може прогріватися до +23 градусів.

Раніше народний синоптик дав докладний прогноз погоди на жовтень.

Тим часом 12 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +13 градусів, вдень +19 ... +21 градус.

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