Немного ветрено, но тепло до +23: прогноз погоды на начало недели

И пока синоптики прогнозируют аномальную зиму с ледяными дождями, 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16 градусов. В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов. В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса. Погода в Украине. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.