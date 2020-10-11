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11 октября 2020, воскресенье, 21:00 254
Общество 2020-10-11T21:30:02+03:00
Українські Новини
Немного ветрено, но тепло до +23: прогноз погоды на начало недели

Немного ветрено, но тепло до +23: прогноз погоды на начало недели

Валерия Драгомирова
Ветер, Дождь, Прогноз погоды, погода в Украине, тепло, погода в октябре
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

И пока синоптики прогнозируют аномальную зиму с ледяными дождями, 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов.

В Сваляве местами небольшой дождь, температура ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

Погода в Украине. Карта: УкргидрометцентрПогода в Украине. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

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