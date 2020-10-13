В сентябре рост цен на продтовары замедлился, зато ускорился рост стоимости автомобилей и лекарств

Национальный банк отмечает, что инфляция в сентябре находилась ниже целевого диапазона центробанка, в то время, как Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции в начале следующего года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"В сентябре потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3% (с 2,5% в августе). В месячном измерении цены выросли на 0,5%. Инфляция находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. и оставалась меньше по сравнению с прогнозом, опубликованным в инфляционном отчете за июль 2020", - говорится в сообщении.

Базовая инфляция незначительно замедлилась (до 3,1% г/г) и почти отвечала траектории прогноза НБУ.

Рост цен на продовольственные товары замедлился (до 3,0% г/г).

В частности, замедлилось подорожание большинства молочных и мясных изделий, продуктов из рыбы и кондитерских изделий, что связано как со значительным предложением, в том числе за счет импорта, так и общим снижением спроса на товары более высокой ценовой категории.

Темпы роста стоимости услуг также замедлились (до 7,8% г/г).

НБУ подчеркнул, что усиление карантина в отдельных областях сдерживало подорожание услуг предприятий общественного питания, гостиниц и аренды жилья.

В то же время этот же фактор поддержал ускорение роста стоимости медицинских услуг.

Цены на непродовольственные товары вернулись к росту (на 0,1% г/г).

Под влиянием активизации спроса и ослабления гривны ускорился рост стоимости автомобилей, лекарств и других медицинских товаров.

Сократились темпы падения цен на товары длительного пользования - бытовую технику и электронику.

Цены на сырые продукты питания вернулись к снижению (на 1,1% г/г).

Рост административно регулируемых цен ускорился (до 6,0% г/г).

Вследствие повышения мировых цен на энергоносители вернулись к росту в годовом измерении и внутренние цены на природный газ.

Кроме этого, продолжала увеличиваться и стоимость табачных изделий.

Удешевление топлива незначительно замедлилось (до 17,4% г/г).

Сентябрьское снижение мировых цен на нефть было нивелировано существенным спросом на топливо из-за высокой интенсивности пользования автомобилями в условиях эпидемии, а также ослаблением гривны.

Нацбанк подчеркнул, что инфляцию сдерживают факторы со стороны предложения продуктов питания, часть из которых носят временный характер.

"Зато ослабление гривны, рост цен на энергоносители, восстановление экономической активности и потребительского спроса формируют проинфляционное давление", -подчеркнул регулятор.

Как сообщали Українські Новини, в августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ.

А в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

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