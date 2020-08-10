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  • В июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину
10 августа 2020, понедельник, 17:28 107
Экономика 2020-08-10T18:45:03+03:00
Українські Новини
В июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину

В июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину

Ольга Фандорина
Инфляция, Дефляция, Цены на продукты, цены на лекарства, Цены в Украине

В июле 2020 года потребительские цены снизились на 0,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле снизились на 1,4%, на одежду и обувь - снизились на 4,2%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 1,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,3%, на образование – повысились на 0,1%.

По сравнению с июлем 2019 года в июле 2020 года потребительские цены повысились на 2,4%.

В январе-июле инфляция составила 1,4%.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2020 года потребительские цены повысились на 0,2%.

А в октябре прошлого года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020-2022 годы.

В марте текущего года Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год.

Снижение ВВП в текущем году прогнозируется на уровне 4,8%.

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