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30 сентября 2020, среда, 11:49 258
Экономика 2020-09-30T13:15:02+03:00
Українські Новини
Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции в начале следующего года

Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции в начале следующего года

Анна Рудык
Инфляция, Минэкономики, прогноз инфляции, рост инфляции
Инфляция. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook
Инфляция. Фото: Алексей Дорошенко/Facebook

В то время, как инфляция сохраняется ниже целевого диапазона центробанка, Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует ускорение инфляции в начале 2021 года.

Об этом говорится в материалах министерства, передают Українські Новини.

В августе 2020 года, как и ожидалось, потребительские цены продолжили снижение в связи с сезонными факторами.

По итогам месяца дефляция составила 0,2% (дефляция в июле - 0,6%).

Однако в годовом исчислении рост цен несколько ускорился до 2,5% (2,4% в июле), что, в основном, явилось следствием августовского повышения стоимости коммунальных услуг (из-за значительного подорожания природного газа на 37,7%).

В то же время рост цен с начала года составил 1,2% и был рекордно низким для последних лет.

"В дальнейшем следует ожидать, что процесс постепенного насыщения экономики деньгами с целью ее оживления, очевидно, сформирует более весомое давление на ценовую динамику в результате накопительного эффекта, который, скорее всего, существенно проявится только в начале следующего года", - отметили в министерстве.

Как сообщали Українські Новини, в августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ.

А в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

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