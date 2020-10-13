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13 октября 2020, вторник, 12:42 162
Общество 2020-10-13T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Днипре муж принял роды у жены в такси

В Днипре муж принял роды у жены в такси

Александр Савич
Такси, Роды, Новорожденная, Днипро

Вслед за сообщением о том, что в Киеве двое подростков устроили погром в трамвае и пытались задушить пассажира, стало известно, что сегодня, 13 октября, утром в Днипре мужчина принял роды у своей жены в такси. Об этом сообщает Информатор.

Около 4:00 утра в такси села семейная пара. У женщины дома начались схватки и надо было срочно ехать в больницу.

Роды пришлось принимать прямо в машине. Водитель такси не могла дозвониться в скорую и побежала на ближайшую АЗС в поисках телефона. В это время муж женщины принимал у нее роды.

Мимо проезжали патрульные полицейские, которые помогли таксисту и паре добраться до больницы, так как на улице ранним утром стоял сильный туман.

У пары родилась девочка.

Женщину с ребенком доставили в больницу, их состояние оценивается как хорошее.

 

Как сообщали Українські новини, в Минсоцполитики рассказали, как получить деньги вместо бэби-бокса.

Также в Киеве закрыли клинику, которая продавала новорожденных за границу.

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