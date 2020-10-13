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  • Должность "вожатый" в Украине заменят на "воспитатель". Кабмин утвердил стратегию патриотического воспитания
13 октября 2020, вторник, 12:24 132
Кабмин 2020-10-13T12:30:01+03:00
Українські Новини
Должность "вожатый" в Украине заменят на "воспитатель". Кабмин утвердил стратегию патриотического воспитания

Должность "вожатый" в Украине заменят на "воспитатель". Кабмин утвердил стратегию патриотического воспитания

Александр Савич
Кабмин, Кабинет Министров, Воспитание, Патриотическое воспитание
Кабмин утвердил план действий по реализации стратегии патриотического воспитания. Фото: pixabay
Кабмин утвердил план действий по реализации стратегии патриотического воспитания. Фото: pixabay

Кабинет Министров утвердил план действий по реализации стратегии национально-патриотического воспитания на 2020-2025 годы, тогда как в январе этого года Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации.

Об этом говорится в постановлении № 932 от 9 октября, передают Українськi Новини.

В частности план предусматривает до 2023 года замену в перечне должностей педагогических и научно-педагогических работников должности "вожатый" на "воспитатель", "воспитательница".

План также предусматривает создание региональными госадминистрациями в 2020-2022 годах межшкольных ресурсных центров, обеспечивающих преподавание предмета "Защита Украины".

Кроме того, предусмотрена реализация проектов и мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы и популяризацию стандартов НАТО.

План также предусматривает распространение социальной рекламы, направленной на консолидацию общества вокруг защиты Украины, популяризацию военной службы, утверждение преемственности традиций борцов за независимость Украины, донесение достоверной информации о роли Вооруженных сил на востоке Украины, других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины, в обеспечении мира и стабильности в Украине и мире.

Как сообщали Українські новини, с 15 октября у части украинских школьников начнутся осенние каникулы.

Также ранее сообщалось, что несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО.

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