подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
30.09.20 14:15 Пресс-конференция: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 13:30 1373
Силовые структуры 2020-09-30T13:48:02+03:00
Українські Новини
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы

Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы

Александр Савич
Черниговская область, Хулиганство, Танцы, Памятник воинам АТО

Полиция составила административные протоколы на танцевавших тверк девушек у мемориала погибшим воинам антитеррорристеческой операции (АТО) в Черниговской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области, передают Українськi Новини, в то время как в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра.

"29 сентября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские Талалаивского отделения полиции обнаружили хулиганские действия четырех школьниц у мемориала погибшим воинам АТО. Он находится на улице Центральной в райцентре", - сказано в нем.

Отмечается, что полиция оперативно отреагировала на увиденное и установила личности причастных к хулиганству.

На двух 16-летних учениц местной школы инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Еще двум девушкам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия будут отвечать родители.

На них составлены административные протоколы по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Все составленные админматериалы полиция направила в Талалаивского районный суд для принятия решения.

Полицейский с ювенальной превенции уже провел профилактическую работу как с администрацией школы, где учатся девушки, так и с учениками.

Кроме этого, заведения направлено представление о проведении дальнейших профилактических мероприятий.

Начальник Талалаевского райотдела полиции Андрей Водолазкин встретился с председателем ОО "Талалаевская союз участников АТО".

После обсуждения досадной ситуации они также запланировали встречу с педколлективом и проведение дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения.

В одном из Telegram-каналов появилось видео, как 4 девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО.

 

Как сообщали Українські новини, ранее Зеленский призвал правоохранителей расследовать акт надругательства над скульптурой в музее Голодомора.

Также в марте 2 украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане.

Больше новостей о: Черниговская область Хулиганство Танцы Памятник воинам АТО

ЦИК зарегистрировала 30-летнюю жену экс-нардепа Ка...
У Cтерненко назначено 4 суда по разным обвинениям:...
На 8 марта для депутатов в Херсонской ОГА станцева...
Неизвестные обрисовали памятник воинам АТО на ул. ...
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине
Новости
Шокин собирается обжаловать закрытие дела о вмешательстве Байдена в его деятельность 14:09
Власть Запорожья скрывает от жителей, что происходит с бюджетом города, – Тишечко 14:07
Международные резервы сократились в сентябре на 2,6 млрд 13:50
Глава ДнепрОГА Бондаренко и глава облсовета Олейник водят за нос Президента, - СМИ 13:47
Шокин считает закрытие дела о возможном вмешательстве экс-вице-президента США Байдена в его деятельность избирательным правосудием 13:44
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
больше новостей
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok