Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы

Полиция составила административные протоколы на танцевавших тверк девушек у мемориала погибшим воинам антитеррорристеческой операции (АТО) в Черниговской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области, передают Українськi Новини, в то время как в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра.

"29 сентября в ходе мониторинга социальных сетей полицейские Талалаивского отделения полиции обнаружили хулиганские действия четырех школьниц у мемориала погибшим воинам АТО. Он находится на улице Центральной в райцентре", - сказано в нем.

Отмечается, что полиция оперативно отреагировала на увиденное и установила личности причастных к хулиганству.

На двух 16-летних учениц местной школы инспектор ювенальной превенции составил административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Еще двум девушкам исполнилось по 13 лет, поэтому за их действия будут отвечать родители.

На них составлены административные протоколы по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Все составленные админматериалы полиция направила в Талалаивского районный суд для принятия решения.

Полицейский с ювенальной превенции уже провел профилактическую работу как с администрацией школы, где учатся девушки, так и с учениками.

Кроме этого, заведения направлено представление о проведении дальнейших профилактических мероприятий.

Начальник Талалаевского райотдела полиции Андрей Водолазкин встретился с председателем ОО "Талалаевская союз участников АТО".

После обсуждения досадной ситуации они также запланировали встречу с педколлективом и проведение дополнительных классных часов для патриотического воспитания подрастающего поколения.

В одном из Telegram-каналов появилось видео, как 4 девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО.

Как сообщали Українські новини, ранее Зеленский призвал правоохранителей расследовать акт надругательства над скульптурой в музее Голодомора.

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