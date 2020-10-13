В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020

Вслед за информацией о том, что пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" за 8 месяцев сократился на 64,9%, в январе-сентябре 2020 года международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского сократил пассажиропоток на 70,1% до 600,6 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 589,5 тыс., на внутренних рейсах - 11,1 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-сентябре сократилось на 53,9% до 9 800 на прилет и вылет по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, из них международных рейсов - 7 820, внутренних - 1 980.

В сентябре 2020 аэропорт обслужил 51,1 тыс. пассажиров, что на 66,8% меньше, чем в сентябре 2019 года (на международных рейсах - 49,1 тыс., на внутренних рейсах - 2 тыс.).

Количество рейсов в сентябре составило 1 285, что на 19,7% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов - 945, внутренних - 340.

Наиболее популярными международными направлениями в сентябре 2020 года были Варшава (Польша), Тиват (Черногория), Лондон (Великобритания), Даламан, Бодрум (Турция), Биллунн (Дания), Берлин (Германия), внутренние - Запорожье, Днипро, Харьков.

Как сообщали Українські новини, в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят тесты на коронавирус.

Также в мае аэропорт "Киев" просил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости