подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020
13 октября 2020, вторник, 09:57 29
Экономика 2020-10-13T10:00:01+03:00
Українські Новини
В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020

В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020

Ольга Фандорина
Аэропорт
Аэропорт
Аэропорт "Киев", Жуляны. Фото: udp.ua

Вслед за информацией о том, что пассажиропоток в аэропорту "Борисполь" за 8 месяцев сократился на 64,9%, в январе-сентябре 2020 года международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского сократил пассажиропоток на 70,1% до 600,6 тыс. пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 589,5 тыс., на внутренних рейсах - 11,1 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в январе-сентябре сократилось на 53,9% до 9 800 на прилет и вылет по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, из них международных рейсов - 7 820, внутренних - 1 980.

В сентябре 2020 аэропорт обслужил 51,1 тыс. пассажиров, что на 66,8% меньше, чем в сентябре 2019 года (на международных рейсах - 49,1 тыс., на внутренних рейсах - 2 тыс.).

Количество рейсов в сентябре составило 1 285, что на 19,7% меньше аналогичного периода 2019 года, из них международных рейсов - 945, внутренних - 340.

Наиболее популярными международными направлениями в сентябре 2020 года были Варшава (Польша), Тиват (Черногория), Лондон (Великобритания), Даламан, Бодрум (Турция), Биллунн (Дания), Берлин (Германия), внутренние - Запорожье, Днипро, Харьков.

Как сообщали Українські новини, в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят тесты на коронавирус.

Также в мае аэропорт "Киев" просил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%.

Больше новостей о: Аэропорт "Киев" Международный аэропорт "Киев" Снижение пассажиропотока Пассажиропоток

Киев захлестнула волна "минирований". Кроме станци...
В аэропорту "Киев" начали тестировать пассажиров н...
За 8 месяцев пассажиропоток через украинские аэроп...
За 8 месяцев аэропорт "Борисполь" сократил пассажи...
Сегодня последний день учебы в школах перед досрочными осенними каникулами
В Украине снова увеличилось количество новых случаев коронавируса и смертей от него
Новости
Елена Дяченко: Мы сами отказываемся от выбора своей власти 09:59 Мнение
В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020 09:57
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 12 октября 09:45
Скорик вызвал Труханова на публичные теледебаты 09:43
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики 09:25
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok