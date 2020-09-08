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08 сентября 2020, вторник, 09:42 1447
Транспорт 2020-09-08T11:00:02+03:00
Українські Новини
За 8 месяцев аэропорт "Борисполь" сократил пассажиропоток на 64,9% до 3,5 млн пассажиров

За 8 месяцев аэропорт "Борисполь" сократил пассажиропоток на 64,9% до 3,5 млн пассажиров

Александр Савич
Аэропорт, Аэропорт Борисполь, Снижение пассажиропотока, Пассажиропоток
Аэропорт
Аэропорт "Борисполь" сократил пассажиропоток на 64,9%. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

В январе-августе 2020 года международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) сократил пассажиропоток на 64,9%, или на 6,5 млн пассажиров, до 3,5 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как девушка в "Борисполе" открыла аварийный выход в самолете и вышла погулять по крылу.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

Пассажиропоток на международном направлении сократился на 65,3% до 3,2 млн пассажиров, на внутреннем – на 59,1% до 300,1 тыс. пассажиров.

Количество рейсов за указанный период сократилось на 58%, или на 42 332, до 30 646 рейсов (международных – 26 000, внутренних – 4 646).

В августе 2020 года аэропорт сократил пассажиропоток на 60,2% до 656 тыс. пассажиров по сравнению с августом 2019 года.

При этом количество рейсов сократилось на 51,9% до 5 276 рейсов.

Как сообщали Українські новини, Зеленский при посадке в полтавском аэропорту подумал, что это последняя поездка в его жизни.

Также в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят ПЦР-тесты на COVID-19.

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