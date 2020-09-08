За 8 месяцев аэропорт "Борисполь" сократил пассажиропоток на 64,9% до 3,5 млн пассажиров

В январе-августе 2020 года международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) сократил пассажиропоток на 64,9%, или на 6,5 млн пассажиров, до 3,5 млн пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в то время как девушка в "Борисполе" открыла аварийный выход в самолете и вышла погулять по крылу. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажиропоток на международном направлении сократился на 65,3% до 3,2 млн пассажиров, на внутреннем – на 59,1% до 300,1 тыс. пассажиров. Количество рейсов за указанный период сократилось на 58%, или на 42 332, до 30 646 рейсов (международных – 26 000, внутренних – 4 646). В августе 2020 года аэропорт сократил пассажиропоток на 60,2% до 656 тыс. пассажиров по сравнению с августом 2019 года. При этом количество рейсов сократилось на 51,9% до 5 276 рейсов. Как сообщали Українські новини, Зеленский при посадке в полтавском аэропорту подумал, что это последняя поездка в его жизни. Также в аэропортах "Борисполь" и "Киев" проводят ПЦР-тесты на COVID-19.