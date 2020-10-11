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11 октября 2020, воскресенье, 21:26 50
Силовые структуры 2020-10-11T21:26:48+03:00
Українські Новини
Боевики провоцировали ВСУ очередями из стрелкового оружия. Потерь нет

Боевики провоцировали ВСУ очередями из стрелкового оружия. Потерь нет

Надежда Комендантова
нарушение перемирия, ООС, обстрелы в зоне ООС
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Военный. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 11 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала текущих суток, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, со стороны российско-оккупационных войск", - сказано в нем.

Так, противник произвел 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета вблизи населенного пункта Марьинка, а в районах Майорска и Зайцево провоцировал украинских защитников неприцельно очередями из стрелкового оружия.

Указано, что выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровья воинов ООС, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 10 октября, потерь не было.

Ранее боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе.

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