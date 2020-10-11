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11 октября 2020, воскресенье, 13:47 184
Силовые структуры 2020-10-11T14:45:01+03:00
Українські Новини
За сутки коронавирус в Вооруженных силах подтвердили у 63 военных

За сутки коронавирус в Вооруженных силах подтвердили у 63 военных

Валерия Драгомирова
ВСУ, Коронавирус в ВСУ, Коронавирус в армии
Вооруженные силы. Фото: flickr
Вооруженные силы. Фото: flickr

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 915 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10.00 11 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 915 человек. Всего за время пандемии выздоровели 2 806 человек, летальных случаев - 11", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 492 человека.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 48 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 63 новых случая заболевания COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 14 человек, состояние их здоровья  удовлетворительное.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 49 человек (состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания).

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября в Вооруженных силах было зарегистрировано 112 новых случаев заболевания.

Тем временем в Украине за сутки нашли 4 768 больных коронавирусом

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