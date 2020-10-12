Боевики стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. За сутки четыре нарушения режима "тишины"

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 11 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет, провоцируя ВСУ очередями из стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 11 октября, в районах ответственности наших подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - сказано в нем.

Так, вблизи населенного пункта Марьинка противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, а неподалеку Майорска и Зайцево - из стрелкового оружия.

Кроме того, огневая активность боевиков из стрелкового оружия и автоматического станкового гранатомета зафиксирована в районе населенного пункта Ломакино.

С начала текущих суток, 12 октября, противник совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета и подствольного гранатомета в районе Авдеевки.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь не было.

Ранее боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе.

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