У трех знаков зодиака возможны трудности в делах сегодня, — астролог

В то вермя, как в воскресенье удача улыбалась Ракам, Весам и Рыбам, сегодня Овны, Львы и Скорпионы столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 12 октября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет сложный день, в течение которого в делах будут возникать препятствия. В это время звезды советуют не торопить события, иначе итог может совершенно не порадовать. В этот день постарайтесь поддерживать в себе позитивное настроение, тогда сможете изменить ситуацию к лучшему. Вечер проведите в кругу близких или друзей.

Лев

С самого утра у Львов могут возникать спорные ситуации, не все будет складываться гладко в общении с близкими. Обстоятельства в течение дня могут стремительно меняться и выходить из-под контроля. Звезды уверяют, что любые необдуманные действия станут поводом понервничать. Также в этот период не допускайте обострения противоречий с второй половинкой, ведь это может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях в будущем.

Скорпион

Этот день будет сложным и неудачным для начала новых проектов и воплощения в жизнь важных идей. Обстоятельства в самый неподходящий момент сложатся не в пользу Скорпионов, из-за чего их настроение резко ухудшится. Однако звезды советуют не отчаиваться и не падать духом, ведь сильный характер представителей знака в итоге поможет преодолеть многие препятствия. После полудня любые покупки совершайте обдуманно. Траты не всегда могут быть оправданными.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

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