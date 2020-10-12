подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 05:10 392
Lifestyle 2020-10-12T05:10:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны трудности в делах сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны трудности в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на понедельник
Гороскоп на сегодня. Фото: geocaching.com
Гороскоп на сегодня. Фото: geocaching.com

В то вермя, как в воскресенье удача улыбалась Ракам, Весам и Рыбам, сегодня Овны, Львы и Скорпионы столкнутся с трудностями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 12 октября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет сложный день, в течение которого в делах будут возникать препятствия. В это время звезды советуют не торопить события, иначе итог может совершенно не порадовать. В этот день постарайтесь поддерживать в себе позитивное настроение, тогда сможете изменить ситуацию к лучшему. Вечер проведите в кругу близких или друзей.

Лев

С самого утра у Львов могут возникать спорные ситуации, не все будет складываться гладко в общении с близкими. Обстоятельства в течение дня могут стремительно меняться и выходить из-под контроля. Звезды уверяют, что любые необдуманные действия станут поводом понервничать. Также в этот период не допускайте обострения противоречий с второй половинкой, ведь это может негативно отразиться на ваших взаимоотношениях в будущем.

Скорпион

Этот день будет сложным и неудачным для начала новых проектов и воплощения в жизнь важных идей. Обстоятельства в самый неподходящий момент сложатся не в пользу Скорпионов, из-за чего их настроение резко ухудшится. Однако звезды советуют не отчаиваться и не падать духом, ведь сильный характер представителей знака в итоге поможет преодолеть многие препятствия. После полудня любые покупки совершайте обдуманно. Траты не всегда могут быть оправданными.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на понедельник

У Скорпионов отступит финансовый кризис, а Рыб жду...
Трем знакам зодиака улыбнется удача сегодня, — аст...
Тельцам нужно проявлять выдержку в общении, а у Ль...
Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня,...
Кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах, - Радуцкий
Вузы хотят перевести на "дистанционку", каникулы в школе - начать раньше, - Радуцкий
Новости
Будут ли работать банки в День защитника Украины. В НБУ дали ответ 06:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
ДТП в Яремче, фото: if.npu.gov.ua
В Яремче внедорожник с пассажирами сорвался с обрыва. Есть погибшие 22:24
Кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах, - Радуцкий 19:27
В Украине стремительно дорожают помидоры 14:58
Фальшивые QR-коды воруют деньги со счетов украинцев: новая схема мошенников и как не попасться 05:30
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
Суд отказался удовлетворить иск мэра Черкасс Бондаренко против Зеленского о защите чести и достоинства 19:54
Минобразования просит перевести детей на "дистанционку" на 2 недели 22:22
Витренко призвал уволить набсовет и правление "Нефтегаза" 11:45
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
больше новостей
В Минздраве назвали области с наибольшей заполненностью больниц инфицированными коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok