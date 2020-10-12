подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 22:43 43
Президент 2020-10-12T22:43:10+03:00
Українські Новини
Зеленский одобрил освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора

Зеленский одобрил освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора

Александр Савич
Внутренне перемещенные лица, Владимир Зеленский, Туристический сбор, Президент Владимир Зеленский, ВПЛ
Зеленский одобрил освобождение ВПЛ от уплаты туристического сбора. Фото: Офис президента Украины
Зеленский одобрил освобождение ВПЛ от уплаты туристического сбора. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский одобрил освобождение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество" № 905-ІХ. Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020 года", – говорится в нем.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет переселенцев.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые на данный момент не являются объектом налогообложения.

Как сообщали Українські новини, в апреле Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

Также "Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября.

Больше новостей о: Внутренне перемещенные лица Владимир Зеленский Туристический сбор Президент Владимир Зеленский ВПЛ

20% переселенцев в Украине хотят вернуться домой, ...
Дуда и Зеленский заверили друг друга в уважительно...
Переселенцев освободили от уплаты туристического с...
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн ...
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса
Новости
Зеленский одобрил освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора 22:43
Заместитель военного прокурора Западного региона Коцюба выехал на встречку и врезался в Volkswagen. 2 человека погибли 22:16
Саакашвили нашел путь к сердцу депутатов Рады, — замминистра юстиции 22:02
В Дании уничтожат 2,5 млн норок из-за вспышки Covid-19 на фермах 21:42
Угрожавший взрывом в БЦ "Леонардо" в Киеве Каримов отказался от апелляционной жалобы на арест 21:29
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok