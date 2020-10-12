Зеленский одобрил освобождение переселенцев от уплаты туристического сбора

Президент Владимир Зеленский одобрил освобождение внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) от уплаты туристического сбора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уточнения отдельных условий предоставления льгот по уплате туристического сбора и налога на недвижимое имущество" № 905-ІХ. Верховная Рада приняла документ 17 сентября 2020 года", – говорится в нем.

Закон определяет право внутренне перемещенных лиц не платить туристический сбор за временное проживание в местах, указанных в справке о постановке на учет переселенцев.

Также, согласно документу, не будут учитываться при исчислении налогооблагаемой базы физических лиц налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, расположенные на временно оккупированной территории объекты недвижимости, которые на данный момент не являются объектом налогообложения.

Как сообщали Українські новини, в апреле Кабмин упростил процедуру получения ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам.

Также "Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября.

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