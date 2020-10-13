На выплаты пенсий в октябре Пенсионный фонд направил еще 1,7 млрд гривен

12 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября, тогда как ранее сообщалось, что Пенсионный фонд направил на выплату октябрьских пенсий 4,4 млрд гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в Facebook.

На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 19,3 миллиарда гривен.

Сообщается также, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські новини, в 2021 году украинских пенсионеров ожидают нововведения в пенсионной системе.

Также Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

Кроме того, в Пенсионном фонде Украины заявили, что если между Украиной и другой страной существует соответствующий договор о выплате пенсии гражданину Украины этим государством, то гражданин Украины может получать пенсию другой страны.

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