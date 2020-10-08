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08 октября 2020, четверг, 05:20 40
Общество 2020-10-08T05:20:01+03:00
Українські Новини
Какие новшества ждут пенсионеров в 2021: в Минсоцполитики назвали основные шаги для развития

Какие новшества ждут пенсионеров в 2021: в Минсоцполитики назвали основные шаги для развития

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсия, Минсоцполитики, накопительная пенсия
Пенсии. Фото:forbes.net.ua
Пенсии. Фото:forbes.net.ua

После того, как в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021, в министерстве назвали 5 основных шагов для дальнейшего развития пенсионной системы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики. 

Всего определено пять направлений:

  • увеличить прожиточный минимум и отвязать его от части выплат;

  • усовершенствование пенсионного законодательства в солидарной пенсионной системе, в частности установление даты ежегодной индексации пенсий, ее распространение на отдельные категории пенсионеров, которым пенсия не индексируется;

  • введение накопительной профессиональной пенсионной системы для отдельных категорий профессий, которым пенсия назначается досрочно;

  • защитить интересы вкладчиков в частных пенсионных фондах;

  • введение второго уровня системы пенсионного обеспечения.

Министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что в Верховной Раде на рассмотрении находится проект Закона Украины "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", №2683 от 27.12.2019.

"Минсоцполитики полностью поддерживает его идею как основу для внедрения второго уровня и необходимость его принятия до конца года с учетом предоставленных предложений от Минсоцполитики, которые снизят коррупционные риски, риски монополизации, повысят защиту пенсионных накоплений", – сообщили в ведомстве.

Что предусмотрено в законопроекте:

Как пишет Obozrevatel, размер взноса будет повышаться поэтапно. В самом законопроекте подсчитали, что с 2023 по 2030 год будут платить по 3% с зарплаты, с 2030-го – 4%, с 2040-го – 6%, а с 2050 года – 7% ежемесячно.

Стартовый взнос 3% – мизер, с которым рассчитывать на достойную вторую выплату не стоит. Но есть и позитивная новость – работник по своему желанию имеет право платить больше, пропорционально должен увеличивать взнос и работодатель. Итак, в 2023 г. все обязательно, согласно документу, должны будут отдать 1% из собственного кармана и еще два процента зарплаты – работодатель.

В итоге общая нагрузка на зарплату вырастет на 3 процентных пункта. К примеру, если сейчас с 20 тысяч гривен приходится платить 8,3 тысячи налогов и взносов, то уже через несколько лет эта сумма составит 8,9 тысячи. Компенсировать дополнительный "налог" можно, например, отменив военный сбор в 1,5% (если война к тому моменту закончится).

Как сообщали Українські Новини, через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

Кроме того, украинцы могут получать иностранные пенсии

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