Пенсионный фонд направил на финансирование октябрьских пенсий уже 4,4 млрд гривен

На 2021 год у Пенсионного фонда Украины запланировано несколько нововведений для пенсионеров. Пока же пенсии продолжают финансировать по установленному графику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"На пенсионные выплаты направлено 4,4 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 17,5 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, там напомнили, что выплату пений будут проводить в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, если между Украиной и другой страной существует соответствующий договор о выплате пенсии гражданину Украины этим государством, то украцинец сможет получать пенсию другой страны.

Кроме того, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Однако Премьер-министр Денис Шмыгаль опасается, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

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