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10 октября 2020, суббота, 05:45 220
Финансы 2020-10-10T08:15:02+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на финансирование октябрьских пенсий уже 4,4 млрд гривен

Пенсионный фонд направил на финансирование октябрьских пенсий уже 4,4 млрд гривен

Кира Молчанова
Пенсионер, Пенсионеры, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, Финансирование пенсий
Пенсия. Фото: Pixabay
Пенсия. Фото: Pixabay

На 2021 год у Пенсионного фонда Украины запланировано несколько нововведений для пенсионеров. Пока же пенсии продолжают финансировать по установленному графику.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

"На пенсионные выплаты направлено 4,4 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 17,5 миллиарда гривен", — говорится в сообщении.

Кроме того, там напомнили, что выплату пений будут проводить в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, если между Украиной и другой страной существует соответствующий договор о выплате пенсии гражданину Украины этим государством, то украцинец сможет получать пенсию другой страны.

Кроме того, украинцы, которые работали на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Однако Премьер-министр Денис Шмыгаль опасается, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

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