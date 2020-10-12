В Дании уничтожат 2,5 млн норок из-за вспышки Covid-19 на фермах

Датские ветеринары и фермеры начали выбраковку по меньшей мере 2,5 миллионов норок в северной Дании после того как Covid-19 зарегистрировали по меньшей мере на 63 фермах.Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP. Датское управление по ветеринарии и продовольствия занимается выбраковкой зараженных животных, в то время как заводчики, которые имеют незараженных животных на ферме в пределах 8 километров от зараженной фермы, должны сами усыпить их, сказал Флемминг Куре Маркер из правительственного агентства. Выбраковка началась в четверг в деревне Йоэль к западу от Ольборга, она может длиться месяцами, в зависимости от распространения вируса. Пока нет данных о том, сколько животных уже убито. В пятницу один из владельцев не пустил представителей власти на свою ферму, поэтому пришлось привлекать полицию. На отдельных фермах прошли протесты. Власть заявила, что заводчики с незараженными норками получат 100% компенсацию, в то время как те, у кого есть зараженные животные, получат меньше в качестве стимула для фермеров держать инфекцию подальше от своих норок. Дания является одним из крупнейших экспортеров меха норки в мире. На долю кооператива Kopenhagen Fur, объединяющего 1500 датских заводчиков, приходится 40% мирового производства норки. Большая часть его экспорта идет в Китай и Гонконг. Напомним, ранее стало известно сколько платят в госбюджет норковые фермы. Кроме того, норковые фермы могут привлечь в АПК Украины до 2021 года не менее $500 млн инвестиций.