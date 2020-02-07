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07 февраля 2020, пятница, 13:40 682
Налоги 2020-02-07T14:45:02+02:00
Українські Новини
Стало известно сколько платят в госбюджет норковые фермы

Стало известно сколько платят в госбюджет норковые фермы

Петр Стуженко
Ассоциация звероводов Украины, Норковые фермы, Владимир Федина
Норка (иллюстрация). Фото из открытых источников
Норка (иллюстрация). Фото из открытых источников

Ежегодно от отечественных ферм по выращиванию норки в бюджеты разных уровней поступает более 30 млн гривен. А экспорт приносит в 70 млн долларов валютной выручки.

Об этом сообщила Ассоциация звероводов Украины.

По информации Ассоциации, в отрасли создано 1 500 рабочих мест - в основном в сельской местности, поскольку именно там расположены норковые фермы, которые предотвращают трудовую миграцию украинцев и создают им достойные условия работы дома. По словам председателя Ассоциации Владимира Федыны, средняя заработная плятня в звероводческой отрасли составляет 12-16 тыс. гривен.

"Украине очень выгодны норковые фермы. Это и большие налоги, и рабочие места, и современные европейские высокотехнологичные производства, в которые уже инвестировано более 100 млн долларов. - сказал председатель Ассоциации Владимир Федина. - Это обычное животноводство. Украинское законодательство определяет, что норки - это сельскохозяйственные животные - такие, как свиньи, коровы, кролики и куры".

"Главное - не верить видеострашилкам из Интернета, они не имеют ничего общего с правдой и цивилизованным производством. Убой животных проводят единственным разрешенным способом, гуманным и безболезненным, который прописан регламентом Совета Европейского Союза ЕС№1099/2009 вıд 24.09.2009 года. Животных усыпляют охлажденным, очищенным газом, при этом они не испытывают боли и страданий. Все тушки утилизируются на специализированных заводах, где из них делают богатую протеинами мясокосную муку. А норковый жир используют в косметике, потому что он обладает уникальными, очень ценными свойства", - сообщил председатель Ассоциации.

Федына добавил, что на норковых фермах категорически не используются формальдегиды, тяжелые металлы, консерванты и любые химикаты, поскольку весь товар экспортируется в Европейский Союз на международные аукционы. А по их правилам, использование любых химикатов при обработке строго запрещено.

Рассказали специалисты и о выгодах от разведения норок для украинских птицеводов и рыбных хозяйств. Норки питаются отходами их производства. Норковая отрасль заплатила птицефабрикам и рыбзаводам 253 млн гривен. То есть, вместо того, чтобы платить за утилизацию отходов, птицеводы и рыбхозы заработали 385 млн гривен. Благодаря этому курятина становится дешевле.

Навоз с норковых ферм с удовольствием покупают аграрии: это ценное органическое удобрение, которое частично заменяет использование химических удобрений.

Эксперты говорят, что разведение норок - одна из самых прибыльных отраслей. "Сегодня доля Украины в мировом норководчество - всего 1%. Но наш потенциал позволяет смело рассчитывать минимум на 10%. - считает эксперт Всеукраинской аграрной совета Алексей Скороход. - В Украине зарегистрировано более 10 норковых ферм, но реально работают 4. И они дают такие огромные - более 30 млн гривен - поступления в бюджет. Все разговоры о возможном запрете на выращиваниенорок - это лукавство, спекуляция и нанесения вреда интересам Украины".

Производство меха разрешено в 22 странах Европы, а также в США, Канаде, Китае, России и Белоруссии. Безоговорочный лидер - крошечная Дания. Там действует 1 400 норковых ферм. В Польше работает 600 норковых ферм, а в Украине - всего 10.

По словам эксперта, с января 2019 действует система сертификации "ВелФур", которая оценивает состояние и содержание животных по 12 показателям: здоровье животных, их поведение, условия содержания. Как они живут, как питаются, выражают ли положительные и отрицательные эмоции, взаимоотношения между животными и людьми, которые управляют зверофермой.

"Все норковые фермы проверяются 3 раза в год. - рассказал Владимир Федина. - Без соблюдения стандартов здесь никуда. Мех выращенных норок в Украине не продается. Его отправляют на аукцион в Данию, где его и реализуют".

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