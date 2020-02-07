Стало известно сколько платят в госбюджет норковые фермы

Ежегодно от отечественных ферм по выращиванию норки в бюджеты разных уровней поступает более 30 млн гривен. А экспорт приносит в 70 млн долларов валютной выручки.

Об этом сообщила Ассоциация звероводов Украины.

По информации Ассоциации, в отрасли создано 1 500 рабочих мест - в основном в сельской местности, поскольку именно там расположены норковые фермы, которые предотвращают трудовую миграцию украинцев и создают им достойные условия работы дома. По словам председателя Ассоциации Владимира Федыны, средняя заработная плятня в звероводческой отрасли составляет 12-16 тыс. гривен.

"Украине очень выгодны норковые фермы. Это и большие налоги, и рабочие места, и современные европейские высокотехнологичные производства, в которые уже инвестировано более 100 млн долларов. - сказал председатель Ассоциации Владимир Федина. - Это обычное животноводство. Украинское законодательство определяет, что норки - это сельскохозяйственные животные - такие, как свиньи, коровы, кролики и куры".

"Главное - не верить видеострашилкам из Интернета, они не имеют ничего общего с правдой и цивилизованным производством. Убой животных проводят единственным разрешенным способом, гуманным и безболезненным, который прописан регламентом Совета Европейского Союза ЕС№1099/2009 вıд 24.09.2009 года. Животных усыпляют охлажденным, очищенным газом, при этом они не испытывают боли и страданий. Все тушки утилизируются на специализированных заводах, где из них делают богатую протеинами мясокосную муку. А норковый жир используют в косметике, потому что он обладает уникальными, очень ценными свойства", - сообщил председатель Ассоциации.

Федына добавил, что на норковых фермах категорически не используются формальдегиды, тяжелые металлы, консерванты и любые химикаты, поскольку весь товар экспортируется в Европейский Союз на международные аукционы. А по их правилам, использование любых химикатов при обработке строго запрещено.

Рассказали специалисты и о выгодах от разведения норок для украинских птицеводов и рыбных хозяйств. Норки питаются отходами их производства. Норковая отрасль заплатила птицефабрикам и рыбзаводам 253 млн гривен. То есть, вместо того, чтобы платить за утилизацию отходов, птицеводы и рыбхозы заработали 385 млн гривен. Благодаря этому курятина становится дешевле.

Навоз с норковых ферм с удовольствием покупают аграрии: это ценное органическое удобрение, которое частично заменяет использование химических удобрений.

Эксперты говорят, что разведение норок - одна из самых прибыльных отраслей. "Сегодня доля Украины в мировом норководчество - всего 1%. Но наш потенциал позволяет смело рассчитывать минимум на 10%. - считает эксперт Всеукраинской аграрной совета Алексей Скороход. - В Украине зарегистрировано более 10 норковых ферм, но реально работают 4. И они дают такие огромные - более 30 млн гривен - поступления в бюджет. Все разговоры о возможном запрете на выращиваниенорок - это лукавство, спекуляция и нанесения вреда интересам Украины".

Производство меха разрешено в 22 странах Европы, а также в США, Канаде, Китае, России и Белоруссии. Безоговорочный лидер - крошечная Дания. Там действует 1 400 норковых ферм. В Польше работает 600 норковых ферм, а в Украине - всего 10.

По словам эксперта, с января 2019 действует система сертификации "ВелФур", которая оценивает состояние и содержание животных по 12 показателям: здоровье животных, их поведение, условия содержания. Как они живут, как питаются, выражают ли положительные и отрицательные эмоции, взаимоотношения между животными и людьми, которые управляют зверофермой.

"Все норковые фермы проверяются 3 раза в год. - рассказал Владимир Федина. - Без соблюдения стандартов здесь никуда. Мех выращенных норок в Украине не продается. Его отправляют на аукцион в Данию, где его и реализуют".