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12 октября 2020, понедельник, 17:28 1565
Мир 2020-10-12T18:00:45+03:00
Українські Новини
21 век может оказаться для человечества последним, – глава ООН

21 век может оказаться для человечества последним, – глава ООН

Александр Савич
Глобальное потепление, Климат, ООН, изменение климата, Антониу Гуттериш, Организация объединенных наций
В ООН предупредили, что глобальное потепление угрожает существованию человечества. Фото: pixabay
В ООН предупредили, что глобальное потепление угрожает существованию человечества. Фото: pixabay

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, в то время как в 2019 году ООН заявила, что последние 5 лет являются самыми жаркими в истории. Об этом сообщает ООН.

Так, Гуттериш заявил, что глобальное потепление угрожает самому существованию человеческой цивилизации.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества", – сказал Гуттериш на форуме, который проходит под эгидой международной климатической инициативы TED Countdown.

Он также напомнил, что, по данным ученых, человечеству необходимо удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Гуттериш подчеркнул, что, несмотря на рекомендации климатологов, сейчас эта задача не выполняется.

Гуттериш также сказал, что это проблема касается абсолютно всех стран мира, и призвал правительства и все международное сообщество начать действовать согласно плану, который базируется на следующих принципах: инвестиции в "зеленые" рабочие места, отказ от поддержки промышленности, которая загрязняет окружающую среду, сотрудничество и помощь государствам, которые оказались в отстающих в борьбе за здоровый климат.

Как сообщали Українські новини, климат Украины меняется быстрее глобального и превращается в южный.

Также югу Украины грозит существенное обезвоживание и перспектива превратиться в пустыню.

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