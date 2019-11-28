Норковые фермы могут привлечь в АПК Украины до 2021 года не менее $500 млн инвестиций

Украинские норковые фермы обеспечивают поступления до $70 млн валютной выручки ежегодно, 30 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней, создание 1500 рабочих мест. Об этом сообщает "AgroPortal".



"Звероводство создает рабочие места и в смежных отраслях: это водители, грузчики, работники перерабатывающей промышленности, аграрии. Наши польские коллеги подсчитали: на одного работника звероводческой отрасли приходится 5 рабочих из смежных отраслей. Таким образом 1,5 тысячи работников меховой отрасли дают работу еще 7,5 тысячам украинцев, задействованных в осуществлении технологического процесса", - заявил вице-президент Ассоциации звероводов Украины Владимир Федина изданию "Агропортал".

"Сумма инвестиций в отрасль только за последние 6 лет составляет более $100 млн, – сказал он. – Сегодня Украина занимает 1% мирового рынка меха, занимая на нем 12-ю позицию. Но при условии, что для отрасли не будут создавать искусственные преграды, уже к 2021 году мы можем достичь уровня 3% или даже 5% объема мирового рынка".



Это означает привлечение новых инвестиций, не только внутренних, но и иностранных в размере не менее $500 млн. Ведь в 20 странах-членах ЕС звероводство активно развивается.



"Лидером является Дания, где отрасль работает около 90 лет, составляя значительную долю в объеме экспорта", – сказал Владимир Федина, подчеркнув, что закрывают норковые фермы преимущественно те страны, где такое производство не слишком распространено и фермы не имеют большого влияния на экономическую ситуацию в государстве.



"У наших соседей-поляков были попытки запретить отрасль под влиянием зоозащитников, но эксперты продемонстрировали властям свои расчеты, какими могут быть экономические потери для государства в случае запрета, – и этот вопрос сразу же отпал", – резюмировал эксперт, добавив, что украинские перспективы является достаточными для быстрого развития отрасли.



"Один из наших козырей – конкурентные преимущества, связанные со сравнительно низкими производственными затратами. Себестоимость продукции в Украине ниже аналогичной, произведенной в Дании или даже в Польше. Это означает, что отрасль готова привлекать иностранные инвестиции", – уверен Владимир Федина.