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14 октября 2020, среда, 06:15 152
Общество 2020-10-14T06:15:01+03:00
Українські Новини
IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

Валерия Драгомирова
Минобразования, работа, Профессии, профессии будущего
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В то время, как стали известны три профсферы, где работники довольны своей работой, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут специалист по робототехнике, космогеолог, IT-врач и нейропсихолог. 

Как пишет "Сегодня", об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, которую опубликовало Министерство образования и науки.

Наиболее востребованные специальности в будущем:

  • Технологии будущего: архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог.
  • IT и данные: проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист.
  • Экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству.
  • Здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, IT-врач, медицинская сестра, физиотерапевт, нейропсихолог.

Как сообщали Українські Новини, МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов. 

Кроме того, что делать, если не взяли на работу из-за возраста

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