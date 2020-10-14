IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего

В то время, как стали известны три профсферы, где работники довольны своей работой, в будущем среди наиболее востребованных специальностей будут специалист по робототехнике, космогеолог, IT-врач и нейропсихолог. Как пишет "Сегодня", об этом говорится в проекте Стратегии развития высшего образования в Украине на 2021-2031 годы, которую опубликовало Министерство образования и науки. Наиболее востребованные специальности в будущем: Технологии будущего: архитектор территорий, специалист по робототехнике, инженер-проектировщик разного профиля, специалист по 3D-печати, разработчик, диспетчер беспилотников, космогеолог. IT и данные: проектировщик "умной среды", "умных зданий", программист, аналитик данных, аналитик, специалист по кибербезопасности, разработчик блокчейн-технологий, AR\/VR-разработчик, специалист по цифровому контенту, цифровой лингвист. Экологизация производства и жизни: экоаналитик в строительстве, специалист по альтернативной энергетике, биоэтик, ресайклинг-дизайнер, специалист по сити-фермерству. Здоровье человека: биогенетик, биоинженер, биоинформатик, биофармаколог, телехирург, IT-врач, медицинская сестра, физиотерапевт, нейропсихолог. Как сообщали Українські Новини, МОН опубликовало список самых популярных специальностей и ВУЗов среди абитуриентов. Кроме того, что делать, если не взяли на работу из-за возраста.