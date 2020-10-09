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09 октября 2020, пятница, 07:00 7 Инфографика
Жизнь 2020-10-09T07:00:01+03:00
Українські Новини
ТОП-3 профсферы, где работники довольны своей работой

ТОП-3 профсферы, где работники довольны своей работой

Валерия Драгомирова
работа, работа в Украине, Профессии в Украине
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Абсолютное большинство респондентов (54%) в той или иной степени удовлетворены своей работой: кто-то видит определенные недостатки в ней, но в целом рад от того, что имеет, а кто-то даже может сказать, что обожает свою работу. Об этом свидетельствует опрос, проведенный среди пользователей портала grc.ua

А вот 17% опрошенных испытывают к работе скорее отрицательный спектр эмоции от ненависти к все большему недовольству.

При этом среди тех, кто положительно (оценки 4 и 5) характеризовал свое отношение к текущему занятию, больше всего представителей профсфер "ИТ, телеком" (11%), "Бухгалтерия" (10%), "Наука, образование", "Продажи" и "Топ-менеджмент"(по 8%).

А вот наиболее отрицательно (оценки 0,1 и 2) о своей работе часто отзывались представители профсфер "Админ. Персонал" (22%), "Рабочий персонал" (13%) и "Консультирование" (9%). Детализация оценок респондентов в разрезе профсфер подтверждают эту картину: довольными себя чувствуют бухгалтеры, специалисты по продажам и IT-шники. А вот административный персонал чаще негативно отзывается о своей работе.

Профессии, которые нравятся. Инфографика: grc.uaПрофессии, которые нравятся. Инфографика: grc.ua

Среди тех, кто не хотел бы менять деятельность, чаще всего фигурируют ответы представителей профсфер (ТОП-3):

● "ИТ, телеком" - 15%;
● "Маркетинг" - 12%;
● "Бухгалтерия", "Наука и образование", "Топ-менеджмент" по 8%.

А вот те, кто был бы не против начать профессиональную деятельность сначала, чаще всего как желаемые профсферы указывали такие (ТОП-5):

● "Искусство, медиа" - 14%;
● "ИТ, телеком" - 13%;
● "Туризм, рестораны" - 10%;
● "Медицина" / "Маркетинг" / "Юриспруденция" по 9%;
● "Наука, образование" - 8%.

Моя нынешняя работа. Инфографика: grc.uaМоя нынешняя работа. Инфографика: grc.ua


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