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09 сентября 2020, среда, 06:30 243
Экономика 2020-09-09T06:30:01+03:00
Українські Новини
Украинцев старшего поколения дискриминируют. Что делать, если не взяли на работу из-за возраста

Украинцев старшего поколения дискриминируют. Что делать, если не взяли на работу из-за возраста

Кира Молчанова
работа, Возраст, Работодатель, Вакансии, поиск работы
Работа и возраст. Фото: Pixabay
Работа и возраст. Фото: Pixabay

Украинцы старше 40 лет редко задумываются над сменой профессии, даже если она из не устраивает из страха пополнить армию безработных, где почти половина – люди возрастом от 45 до 60 лет. Дело в то, что на рынке труда куда более востребованы молодые специалисты, а тех, куму за 45, даже на собеседования не приглашают.

Издание "Сегодня" рассказало, что делать, если в работе отказали на основании возраста.

На рынке труда складывается парадоксальная ситуация: работодатели ищут молодых людей возрастом 25-30 лет с большим опытом работы. Тех, кто старше 40, рассматривают с неохотой. Граничный возраст даже указывают в описании вакансии.

Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина подтверждает, что сейчас работодатели ищут молодых людей, у которых нет семей и детей. Вакансии для тех, кто старше 45 есть, но их мало. В основном, это руководители или разнорабочие на не слишком высоко оплачиваемых позициях.

Что делать, если столкнулись с дискриминацией по возрасту

Если есть подозрение, что на работу не взяли именно из-за возраста, нужно написать обращение в государственную службу по вопросам труда или обратиться к омбудсмену.

В такой ситуации человек пишет обращение к потенциальному работодателю с просьбой назвать причины отказал в трудоустройстве. Если в ответе будет указано, что причина – возраст, то это явна дискриминация и повод обратиться в суд. Кроме того, соискатель может поднять резонанс в соцсетях, например в Facebook, потому что компании сейчас очень дорожат своей репутацией.

Как сообщали Українські Новини, с начала действия карантина (С 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тыс. человек, были трудоустроены 222 тыс. граждан.

По прогнозу Кабмина, безработица прогнозируется в 2021-2023 годах на уровне соответственно – 9,2%, 8,5% и 8%.

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