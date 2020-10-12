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12 октября 2020, понедельник, 20:56 1345
Жизнь 2020-10-12T20:56:05+03:00
Українські Новини
Олег Винник, переболевший коронавирусом, выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко

Олег Винник, переболевший коронавирусом, выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко

Александр Савич
Свадьба, Оксана Марченко, Олег Винник, коронавирус у звезды

Известный украинский певец Олег Винник, который недавно переболел коронавирусом, 10 октября выступил на свадьбе сына Оксаны Марченко, хотя еще совсем недавно он не смог выйти на паркет проекта "Танцы со звездами" из-за болезни, в результате чего его пара с Еленой Шоптенко была дисквалифицирована. Соответствующее видео появилось в Instagram невесты сына Марченко Катерины.

Свадьба состоялась в субботу, 10 октября, в одном из загородных комплексов недалеко от Киева.

Сын телеведущей Оксаны Марченко от первого брака Богдан женился на 23-летней Катерине.

На их свадьбе выступили сразу несколько звезд украинской поп-музыки, среди которых был и переболевший незадолго до этого Олег Винник. Кроме него, на свадьбе также выступали Светлана Лобода, Верка Сердючка, Время и Стекло и Макс Барских.

Олег Винник на свадьбе сына Оксаны Марченко. Фото: Instagram/90_katerina_60Олег Винник на свадьбе сына Оксаны Марченко. Фото: Instagram/90_katerina_60

Олег Винник поет на свадьбе сына Оксаны Марченко. Фото: Instagram/90_katerina_60Олег Винник поет на свадьбе сына Оксаны Марченко. Фото: Instagram/90_katerina_60

Олег Винник на сцене с молодоженами и их родителями. Фото: Instagram/90_katerina_60Олег Винник на сцене с молодоженами и их родителями. Фото: Instagram/90_katerina_60

Верка Сердючка танцует с Оксаной Марченко на свадьбе ее сына. Фото: Instagram/90_katerina_60Верка Сердючка танцует с Оксаной Марченко на свадьбе ее сына. Фото: Instagram/90_katerina_60

Олег Винник с сестрой невесты на свадьбе сына Оксаны Марченко. Фото: instagram/lenaelena2222Олег Винник с сестрой невесты на свадьбе сына Оксаны Марченко. Фото: instagram/lenaelena2222

Также Винник опубликовал в своем Instagram видео, в котором говорит, что он вылечился от коронавируса, и чувствует себя хорошо.

 

Как сообщали Українські новини, ранее известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусом.

Также лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусной инфекцией.

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