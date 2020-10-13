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13 октября 2020, вторник, 05:35 6 Документ
Верховная Рада и партии 2020-10-13T05:35:02+03:00
Українські Новини
Стефанишина в сентябре получила зарплаты на 13 тыс. гривен больше, чем в августе

Стефанишина в сентябре получила зарплаты на 13 тыс. гривен больше, чем в августе

Александр Савич
Верховная Рада, Зарплата, Ольга Стефанишина, Зарплата чиновников
Зарплата Ольги Стефанишиной за сентябрь. Фото: компания Ильяшев и партнеры
Зарплата Ольги Стефанишиной за сентябрь. Фото: компания Ильяшев и партнеры

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной за сентябрь составила 55 810 гривен, что на 13 тыс. гривен больше, чем в августе.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, должностной оклад Стефанишиной составил 52 279 гривен, командировочные – 2 752 гривны, перерасчет за август в связи с превышением максимального размера зарплаты – 780 гривен.

Таким образом, сумма средств, начисленная министру в сентябре, составила 55 810 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 10 883 гривны.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 44 927 гривен.

Зарплата Ольги Стефанишиной за сентябрь. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Ольги Стефанишиной за сентябрь. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські новини, в сентябре Кабмин создал комиссию по обеспечению гендерного равенства во главе со Стефанишиной.

Также в июне с зарплаты Стефанишиной вычислили 6 тысяч гривен из-за ограничений бюджета.

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