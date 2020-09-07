Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной за август составила 43 040 гривен, что меньше, чем в июле.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, должностной оклад Стефанишиной составил 33 018 гривен, командировочные - 8 255 гривен, отпускные - 7 618 гривен.

Однако согласно ограничению размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 5 850 гривен.

Таким образом, Стефанишиной было начислено за август 43 040 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 393 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 34 647 гривен.

Как сообщали Украiнськi Новини, Верховная Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

Кабинет Министров создал комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин во главе с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

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