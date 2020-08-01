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01 августа 2020, суббота, 06:15 697 Документ
Кабмин 2020-08-01T07:45:02+03:00
Українські Новини
С июньской зарплаты Стефанишиной вычислили 6 тысяч гривен из-за ограничений бюджета

С июньской зарплаты Стефанишиной вычислили 6 тысяч гривен из-за ограничений бюджета

Ирина Николенко
Вице-премьер-министр Украины, Ольга Стефанишина, Зарплата чиновников, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Зарплата за июнь, Зарплата чиновников на карантине
Ольга Стефанишина. Фото: компания Ильяшев и партнеры
Ольга Стефанишина. Фото: компания Ильяшев и партнеры

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной за июнь составила 33 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Стефанишиной было начислено за июнь 33 061 гривну, из них должностной оклад составил 39 270 гривен.

Однако согласно ограничению размера зарплат чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 6 209 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 6 446 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 26 614 гривен.

Зарплата Ольги Стефанишиной. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Ольги Стефанишиной. Ответ на запрос Українських Новин

Зарплата Ольги Стефанишиной за июнь. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Ольги Стефанишиной за июнь. Ответ на запрос Українських Новин

Заработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Ответ на запрос Українських Новин

Июньская зарплата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Ответ на запрос Українських НовинИюньская зарплата вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Украiнськi Новини, в июне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил  47,2 тыс. гривен зарплаты, а его заместители – от 32,8 тыс. до 47,2 тыс. гривен.

Заработная плата бывшей временно исполняющей обязанности министра образования и науки Любомиры Мандзий, составила 47,2 тыс. гривен в июне.

https://ukranews.com/news/717417-eks-vrio-ministra-obrazovaniya-mandzij-zarabotala-47-2-tys-griven-v-iyune

В июне заработная плата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака составила 42,2 тыс. гривен.

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