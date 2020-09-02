Кабмин создал комиссию по обеспечению гендерного равенства во главе со Стефанишиной

Кабинет Министров создал комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин во главе с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, а также Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Также утверждены соответствующие положения о работе комисии.

В пояснительной записке отмечается, что для надлежащего выполнения Украиной своих обязательств сфере соблюдения гендерного равенства возникла необходимость создания комиссии как консультативно-совещательного органа правительства под председательством вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, который координирует работу органов исполнительной власти в сфере формирования и реализации государственной гендерной политики и способствует усилению координации работы в этой сфере.

Функционирование комиссии обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, а также обеспечит подготовку согласованных предложений по формированию и реализации государственной гендерной политики с учетом предложений всех заинтересованных сторон, в том числе представителей гражданского общества и бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил порядок проведения заседаний онлайн.

Также первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает кадровые изменения в Кабинете Министров.

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