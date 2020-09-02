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02 сентября 2020, среда, 19:25 10
Кабмин 2020-09-02T19:25:53+03:00
Українські Новини
Кабмин создал комиссию по обеспечению гендерного равенства во главе со Стефанишиной

Кабмин создал комиссию по обеспечению гендерного равенства во главе со Стефанишиной

Елена Новикова
Кабмин, Равенство, гендерное равенство, Ольга Стефанишина
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров создал комиссию по вопросам координации взаимодействия органов исполнительной власти по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин во главе с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, а также Кабмин хочет взять $100 млн кредита у МБРР на восстановление Донбасса.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Также утверждены соответствующие положения о работе комисии.

В пояснительной записке отмечается, что для надлежащего выполнения Украиной своих обязательств сфере соблюдения гендерного равенства возникла необходимость создания комиссии как консультативно-совещательного органа правительства под председательством вице-премьер- министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, который координирует работу органов исполнительной власти в сфере формирования и реализации государственной гендерной политики и способствует усилению координации работы в этой сфере.

Функционирование комиссии обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во всех сферах жизнедеятельности общества, а также обеспечит подготовку согласованных предложений по формированию и реализации государственной гендерной политики с учетом предложений всех заинтересованных сторон, в том числе представителей гражданского общества и бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин утвердил порядок проведения заседаний онлайн.

Также первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает кадровые изменения в Кабинете Министров.

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