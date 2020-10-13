В сентябре Кличко не начисляли надбавки и премии, но выплатили отпускные. Сколько всего заработал мэр Киева

Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за сентябрь составила 47,3 тыс. гривен, в то время, как в августе он работал без отпускных, надбавок и премий. Его заместители заработали от 22 тыс. до 45,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кличко в сентябре, составила 47 351 гривну, которая состоит из 45 323 гривен должностного оклада и 2 028 гривен отпускных.

Надбавок и премий в сентябре Кличко не получал.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 28 985 гривен, Валентина Мондриевского - 21 931 гривну, Вячеслава Непопа - 39 699 гривен, Петра Пантелеева - 45 224 гривны, Александра Харченко - 30 319 гривен, Марины Хонды - 44 468 гривен.

Ответ на запрос Українських Новин о зарплате мэра Киева Виталия Кличко и его заместителей

Зарплаты Виталия Кличко и его заместителей в сентябре. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за июль составила 45,5 тыс. гривен.

Также Виталий Кличко в июне заработал на 14 тыс. меньше, чем его заместитель.

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