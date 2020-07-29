Кличко в июне получил на 14 тыс. меньше, чем его заместитель

Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, котрый пришел на заседание на костылях, за июнь составила 47,2 тыс. гривен, а его заместителей от 37 тыс. до 61 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кличко в июне, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад составил 47 230 гривен.

Премию Кличко не получал.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 37 124 гривны, Валентина Мондриевского - 43 408 гривен, Вячеслава Непопа - 61 327 гривен (32 904 гривны - материальная помощь на оздоровление), Петра Пантелеева - 44 906 гривен, Марины Хонды - 46 585 гривен.





Зарплата Виталия Кличко

Как сообщали Українські Новини, в июне 2014 года бывший Президент Петр Порошенко назначил Кличко председателем Киевской городской государственной администрации.

В декабре 2015 года Кличко принял присягу мэра Киева.



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