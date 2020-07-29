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29 июля 2020, среда, 07:15 58 Документ
Общество 2020-07-29T07:15:01+03:00
Українські Новини
Кличко в июне получил на 14 тыс. меньше, чем его заместитель

Кличко в июне получил на 14 тыс. меньше, чем его заместитель

Валерия Драгомирова
Киев, Виталий Кличко, Зарплата, КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, котрый пришел на заседание на костылях, за июнь составила 47,2 тыс. гривен, а его заместителей от 37 тыс. до 61 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кличко в июне, составила 47 230 гривен.

Должностной оклад составил 47 230 гривен.

Премию Кличко не получал.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 37 124 гривны, Валентина Мондриевского - 43 408 гривен, Вячеслава Непопа - 61 327 гривен (32 904 гривны - материальная помощь на оздоровление), Петра Пантелеева - 44 906 гривен, Марины Хонды - 46 585 гривен.


Зарплата Виталия КличкоЗарплата Виталия Кличко

Как сообщали Українські Новини, в июне 2014 года бывший Президент Петр Порошенко назначил Кличко председателем Киевской городской государственной администрации.

В декабре 2015 года Кличко принял присягу мэра Киева.

Ранее Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал. 

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