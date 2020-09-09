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09 сентября 2020, среда, 07:00 328
Политика 2020-09-09T08:00:11+03:00
Українські Новини
В августе Кличко работал без отпускных, надбавок и премий

В августе Кличко работал без отпускных, надбавок и премий

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Зарплата, зарплаты чиновников, Зарплата Кличко
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко за август составила 47 тыс. гривен - больше, чем в июле, а его заместителей от 35 тыс. до 63,4 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кличко в августе, составила 47 051 гривну, которая состоит из должностного оклада.

Надбавок, премий и отпускных Кличко не получал.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 63 362 гривны (в том числе отпускные - 8 505 гривен, больничные из фонда соцстрахования - 15 238 гривен, больничные из фонда зарплат - 5 861 гривна), Валентина Мондриевского - 43 081 гривну, Вячеслава Непопа - 46 655 гривен, Петра Пантелеева - 45 224 гривны, Марины Хонды - 34 939 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Кличко в июне заработал на 14 тыс. меньше, чем его заместитель. 


Кроме того, в апреле из зарплаты Кличко вычли надбавку за ранг госслужащего размером почти в половину оклада. 

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