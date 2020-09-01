Мэр Днипра Филатов в июле заработал меньше некоторых своих заместителей 07:45 Документ

Верховная Рада 9-го созыва начинает сегодня работу 07:25

Сегодня начинается новый учебный год в условиях Covid-19. В Минздраве дали рекомендации родителям 07:07 Инфографика

С отпускными, но без премии. В КГГА показали, сколько заработал Кличко в июле 07:00 Документ