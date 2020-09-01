С отпускными, но без премии. В КГГА показали, сколько заработал Кличко в июле

Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, который по соцопросу опережает Притулу, Верещук и Пальчевского, за июль составила 45,5 тыс. гривен, а его заместителей от 14 тыс. до 60 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин. Сумма средств, начисленная Кличко в июле, составила 45 534 гривны. Должностной оклад составил 39 016 гривен, отпускные - 6 508 гривен. Премию Кличко не получал. Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 14 677 гривен, Валентина Мондриевского - 43 665 гривен, Вячеслава Непопа - 36 087 гривен, Петра Пантелеева - 48 658 гривен (в том числе 19 164 гривны - отпускные), Марины Хонды - 60 246 гривен ( из них 23 788 гривен - отпускные). Как сообщали Українські Новини, Кличко в июне заработал на 14 тыс. меньше, чем его заместитель. Кроме того, в апреле из зарплаты Кличко вычли надбавку за ранг госслужащего размером почти в половину оклада.