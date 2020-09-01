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01 сентября 2020, вторник, 07:00 1084 Документ
Общество 2020-09-01T08:00:02+03:00
Українські Новини
С отпускными, но без премии. В КГГА показали, сколько заработал Кличко в июле

С отпускными, но без премии. В КГГА показали, сколько заработал Кличко в июле

Валерия Драгомирова
Виталий Кличко, Зарплата, КГГА, Зарплата Кличко
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Зарплата мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, который по соцопросу опережает Притулу, Верещук и Пальчевского, за июль составила 45,5 тыс. гривен, а его заместителей от 14 тыс. до 60 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Кличко в июле, составила 45 534 гривны.

Должностной оклад составил 39 016 гривен, отпускные - 6 508 гривен.

Премию Кличко не получал.

Зарплата заместителей председателя КГГА Александра Густелева составила 14 677 гривен, Валентина Мондриевского - 43 665 гривен, Вячеслава Непопа - 36 087 гривен, Петра Пантелеева - 48 658 гривен (в том числе 19 164 гривны - отпускные), Марины Хонды - 60 246 гривен ( из них 23 788 гривен - отпускные).


Как сообщали Українські Новини, Кличко в июне заработал на 14 тыс. меньше, чем его заместитель. 

Кроме того, в апреле из зарплаты Кличко вычли надбавку за ранг госслужащего размером почти в половину оклада. 

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