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12 октября 2020, понедельник, 19:10 300
Общество 2020-10-12T19:10:27+03:00
Українські Новини
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"

В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку"

Валерия Драгомирова
Киев, дистанционное обучение, Коронавирус у учителя, Коронавирус у школьников, Школы в Киеве
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 5, переведенных на дистанционное обучение классов - на 18 до 520 в сравнении с пятницей, 9 октября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Кроме того, сообщается, что коронавирусом болеют 591 ученик и 403 учителя.

Также в столице временно закрыты 2 учреждения дошкольного образования и 74 группы.

Всего в Киеве 428 школ и 568 коммунальных детских садов.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 9 октября количество закрытых на карантин школ в Киеве уменьшилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 1 до 502.

Департамент образования Киевской городской государственной администрации рекомендует столичным школам начать осенние каникулы 21 октября.

Кроме того, в Киеве за сутки выявили 487 новых случаев коронавируса. Заболели 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и 5 девочек от 11 до 16 лет, а также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от 1 года до 17 лет.

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