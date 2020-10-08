Киев рекомендует школам перенести осенние каникулы

Департамент образования Киевской городской государственной администрации рекомендует столичным школам начать осенние каникулы 21 октября, которые должны были состояться с 26 по 1 ноября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА, передают Українськi Новини.

"Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Предложил такое решение департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Украины для предотвращения распространения коронавирусной болезни и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов", - говорится в нем.

По информации департамента, школьники вернутся за парты через неделю - 28 октября.

Также в сообщении указывается, что для усиления противоэпидемической безопасности город увеличил финансирование расходов на закупку необходимых средств для школ с 30 млн гривен до 40 млн.

Отмечается, что уже почти на 32 млн гривен закуплены дезинфицирующие и моющие средства для санитарно-гигиенической обработки помещений, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, бумажные полотенца и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 7 октября количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 1 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 32 до 409 в сравнении с прошлыми сутками.

Тем временем, 25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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