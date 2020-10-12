Суд арестовал имущество экс-министра экологии Злочевского в Украине

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, который подозревается в организации дачи взятки руководству НАБУ и САП за закрытие дела против него.

Об Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его имущество в Украине арестовано", – сказал он.

По его словам, в частности, речь идет о недвижимом имуществе.

При этом, на имущество Злочевского за границей не накладывался арест.

Как сообщали Українські новини, в августе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского, который исчез в феврале 2018 года.

Также в июле НАБУ вызывало Злочевского на допросы.

Кроме того, в июле Высший антикоррупционный суд уже накладывал арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов. Тогда была арестована часть имущества первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, а также Николая Злочевского.

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