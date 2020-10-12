подписаться на рассылку
28 28.41
32.85 33.45
˟
12 октября 2020, понедельник, 18:48 263
Судебная власть 2020-10-12T19:00:03+03:00
Українські Новини
Суд арестовал имущество экс-министра экологии Злочевского в Украине

Суд арестовал имущество экс-министра экологии Злочевского в Украине

Александр Савич
Николай Злочевский, арест имущества, Высший антикоррупционный суд, ВАКС
Имущество Николая Злочевского в Украине арестовано судом
Имущество Николая Злочевского в Украине арестовано судом

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, который подозревается в организации дачи взятки руководству НАБУ и САП за закрытие дела против него.

Об Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Его имущество в Украине арестовано", – сказал он.

По его словам, в частности, речь идет о недвижимом имуществе.

При этом, на имущество Злочевского за границей не накладывался арест.

Как сообщали Українські новини, в августе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего министра экологии Николая Злочевского, который исчез в феврале 2018 года.

Также в июле НАБУ вызывало Злочевского на допросы.

Кроме того, в июле Высший антикоррупционный суд уже накладывал арест на часть имущества фигурантов дела о даче руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику взятки в размере 5 млн долларов. Тогда была арестована часть имущества первого заместителя начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, а также Николая Злочевского.

Больше новостей о: Николай Злочевский арест имущества Высший антикоррупционный суд ВАКС

Кипр проверит законность получения паспортов Колом...
Суд отказался снять арест с имущества экс-депутата...
Антикоррупционный суд заочно приговорил судью в бе...
Против судей ВАКС по "делу Мартыненко" открыто дел...
Блокировка российских приложений Google и Apple может "заблочить" другие программы
Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума
Новости
В Киеве после выходных одну школу закрыли, еще 18 классов перевели на "дистанционку" 19:10
В Одессе всех школьников отправят на неделю дистанционного обучения из-за коронавируса 18:51
Суд арестовал имущество экс-министра экологии Злочевского в Украине 18:48
Одесская гимназия увольняет учительницу из-за травли ученицы за украинский язык 18:45
У нас есть серьезные сомнения относительно институциональной способности действующей власти провести эти выборы, — Марина Порошенко 18:39
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
Более 5 миллионов украинских пенсионеров могут остаться без пенсии: аналитик назвал причины 05:17 Инфографика
больше новостей
Верховный Суд определил, что Президент обязан разговаривать только на государственном языке 08:14
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok