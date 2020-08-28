подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 августа 2020, пятница, 13:42 17
Судебная власть 2020-08-28T13:43:45+03:00
Українські Новини
НАБУ инициирует заочное осуждение бывшего министра экологии Злочевского за рекордную взятку

НАБУ инициирует заочное осуждение бывшего министра экологии Злочевского за рекордную взятку

Валерия Драгомирова
Николай Злочевский, Заочное осуждение, Взятка Сытнику и Холодницкому
Николай Злочевский
Николай Злочевский

Национальное антикоррупционное бюро инициирует процедуру заочного осуждения бывшего министра экологии Николая Злочевского, который подозревается в организации дачи взятки в размере 5 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за закрытие дела против него.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ.

"В отношении Злочевского будет инициирована процедура заочного осуждения", - сказал он.

Соответствующее ходатайство будет подано в Высший антикоррупционный суд.

НАБУ намерено заочно привлечь к уголовной ответственности Злочевского, поскольку он скрывается за границей и уклоняется от следствия.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ заочно сообщило экс-министру экологии Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

Позже суд заочно арестовал Злочевского. 

Больше новостей о: Николай Злочевский Заочное осуждение Взятка Сытнику и Холодницкому

С сегодняшнего дня на месяц запрещен въезд в Украину иностранцам
Кабмин не будет внедрять жесткие меры карантина в случае второй волны коронавируса, — ЕБА
Новости
НАБУ инициирует заочное осуждение бывшего министра экологии Злочевского за рекордную взятку 13:42
"Идентификация и неподтвержденный доход." Как в Приват24 начали вычислять теневые платежи украинцев 13:33
В Киеве количество новых случаев коронавируса продолжает расти 13:30
Еще у 251 жителя столицы обнаружили коронавирус. 9 больных умерли, – Кличко 13:18
Изменения в налоговое законодательство для игорного бизнеса необходимо принять безотлагательно, - эксперты 13:09
больше новостей
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Сегодня вузы опубликуют списки поступивших на бюджет. До какого числа и как подавать оригиналы документов 09:10
В Минсоце рассказали, при каких условиях декретный отпуск засчитывается в страховой стаж 05:10 Инфографика
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
больше новостей
Как будут работать школы с 1 сентября. Главные правила и запреты от Минздрава 05:45
Пенсионеры. Фото: dobrepole.com.ua
Как получить информацию о пенсии и стаже не выходя из дома. Функции приложения от Пенсионного фонда 05:45
Порвался самый большой флаг Украины, поднятый в Киеве несколько дней назад 13:56
Иностранцам на месяц запретили въезжать в Украину. Список тех, кого не касается ограничение 07:00
Судья Пидпалый создал прецедент, по которому каждый украинец может стать должником, – СМИ 17:52
больше новостей
Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok