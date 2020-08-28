НАБУ инициирует заочное осуждение бывшего министра экологии Злочевского за рекордную взятку

Национальное антикоррупционное бюро инициирует процедуру заочного осуждения бывшего министра экологии Николая Злочевского, который подозревается в организации дачи взятки в размере 5 млн долларов руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику за закрытие дела против него.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель НАБУ.

"В отношении Злочевского будет инициирована процедура заочного осуждения", - сказал он.

Соответствующее ходатайство будет подано в Высший антикоррупционный суд.

НАБУ намерено заочно привлечь к уголовной ответственности Злочевского, поскольку он скрывается за границей и уклоняется от следствия.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ заочно сообщило экс-министру экологии Злочевскому о подозрении в организации дачи 5 млн долларов взятки Холодницкому и Сытнику за закрытие дела.

Позже суд заочно арестовал Злочевского.

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