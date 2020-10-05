Водитель маршрутки в Киеве грубо вытолкал из автобуса девушку, которая хотела расплатиться за проезд монетами

В Киеве водитель маршрутного такси грубо вытолкал из автобуса девушку, которая хотела расплатиться за проезд монетами, тогда как ранее водитель столичной маршрутки вынес из автобуса женщину, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению. Об этом сообщает Big Kyiv.

Сообщается, что водитель маршрутного такси №511 на Позняках в столице вытолкал девушку, которая расплатилась за проезд железными гривнами.

"Но водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, он выбросил девушку из автобуса", – сообщает Big Kyiv.

Отмечается также, что возможно девушка пыталась расплатиться монетами, которые недавно перестали быть платежным средством в Украине.

Как сообщали Українські новини, украинцы сдали в Приватбанк 4,2 млн гривен 25-копеечными монетами перед выводом их из оборота.

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