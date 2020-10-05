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05 октября 2020, понедельник, 18:01 34
Общество 2020-10-05T18:01:10+03:00
Українські Новини
Водитель маршрутки в Киеве грубо вытолкал из автобуса девушку, которая хотела расплатиться за проезд монетами

Водитель маршрутки в Киеве грубо вытолкал из автобуса девушку, которая хотела расплатиться за проезд монетами

Александр Савич
Киев, Маршрутка, Монеты, маршрутное такси, Водитель маршрутки

В Киеве водитель маршрутного такси грубо вытолкал из автобуса девушку, которая хотела расплатиться за проезд монетами, тогда как ранее водитель столичной маршрутки вынес из автобуса женщину, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению. Об этом сообщает Big Kyiv.

Сообщается, что водитель маршрутного такси №511 на Позняках в столице вытолкал девушку, которая расплатилась за проезд железными гривнами.

"Но водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, он выбросил девушку из автобуса", – сообщает Big Kyiv.

 
 
 
 
 
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Водій виштовхав з автобуса дівчину за те, що та розплатилася монетами🤦‍♀️ Інцидент стався в автобусі №511 на Позняках. Очевидці повідомляють, що водій не став приймати такі гроші й попросив замінити на паперові. Коли та відмовилася, викинув дівчину з автобуса 🚌 Нагадуємо: З 1 жовтня 2020 року українці не зможуть використовувати під час розрахунків готівкою монети номіналом 25 копійок та банкноти старих зразків до 2003 року 💶

Публикация от Bеликий Київ (@big_kyiv)

Отмечается также, что возможно девушка пыталась расплатиться монетами, которые недавно перестали быть платежным средством в Украине.

Как сообщали Українські новини, украинцы сдали в Приватбанк 4,2 млн гривен 25-копеечными монетами перед выводом их из оборота.

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