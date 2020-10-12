В харьковском метро сократят интервал между поездами из-за коронавируса

Харьковская городская администрация намерена сократить интервал между поездами в метрополитене в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится на сайте Харьковского городского совета, передают Українськi Новини.

Первый заместитель городского председателя Харькова Игорь Терехов во время рабочего совещания дал соответствующее поручение генеральному директору КП "Харьковский метрополитен" Вячеславу Стаматину.

"Вы должны разработать график движения поездов с сокращенным интервалом, чтобы люди не скапливались на платформах. Также мы направим обращение в полицию, чтобы они жестко контролировали вход пассажиров в метрополитен, трамваи, троллейбусы и автобусы только в масках. В связи с увеличением количества заболевших коронавирусом мы ужесточаем противоэпидемические меры на территории города и будем добиваться строгого соблюдения масочного режима и социальной дистанции", - отметил первый вице-мэр.

Терехов подчеркнул, что город не намерен останавливать работу метро.

Как сообщали Українськi Новини, Шмыгаль призвал местные комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве, Харькове и Сумах самостоятельно усилить противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в киевском метро пассажиры ездят без соблюдения карантина - несмотря на "оранжевую" зону.

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