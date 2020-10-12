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12 жовтня 2020, понеділок, 17:03 4
Верховна Рада і партії 2020-10-12T19:00:05+03:00
Українські Новини
Качура подасть в суд на колегу з фракції "Слуга народу" за образи в соцмережах

Качура подасть в суд на колегу з фракції "Слуга народу" за образи в соцмережах

Елена Новикова
Слуга народу, Олександр Качура, Єлизавета Богуцька, Вакцина від коронавірусу
Олександр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura
Олександр Качура. Фото: facebook.com/o.kachura

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура має намір подати позов до суду на депутатку від цієї ж фракції Єлизавету Богуцьку за образливі висловлювання на його бік у соціальній мережі.

Про це він написав у своєму Facebook, передають Українські Новини.

"Вчора Єлизавета написала образливий пост про мене. Подаю позов до суду!" - написав депутат.

12 жовтня Богуцька опублікувала відео виступу Качури на етері телеканалу "Newsone", де депутат міркував про можливість використання російської вакцини від коронавірусу в разі її рекомендації Всесвітньою організацією охорони здоров'я, з підписом про те, що вважає його недалеким.

"Олександр Качура вирішив вакцинуватися російським винаходом вслід за моральним наставником - Віктором Медведчуком. Його вже й рос ТБ цитує, мовляв, мудрий такий політик в СН. Мені плювати, що там собі вирішив Качура вколоти, але говорити про те, що він піклується про здоров'я української нації - це вже занадто. це ж треба взагалі бути тупим чоботом, щоб на українцях тестувати російський медичний напівфабрикат! У мене давно сформувалося стійке зневажливе ставлення до деяких депутатів нашої фракції. Особливо до вискочок із ефектом Даннінга-Крюгера", - написала Богуцька.

У відповідь на пост Качури про подання позову, Богуцька повідомила, що готова прийти до суду.

"Що зроблю я? Просто прийду в суд і як мінімум послухаю, які конкретно слова, прочитані на моїй сторінці, образили заявника. І чому інші, написані кількома рядками нижче, не викликали у нього жодних емоцій? Мені й самій цікаво", - підкреслила депутатка.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити виділення 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини проти COVID-19 в проекті державного бюджету на 2021 рік.

МОЗ веде переговори про закупівлю вакцини від коронавірусу після завершення випробувань з 8 компаніями-виробниками.

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