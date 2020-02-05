Депутат "Слуги народа" предложила не платить пенсию людям с "неправильными политическими взглядами"

Нардеп от фракции “Слуга народа“ Елизавета Богуцкая, комментируя законопроект о пенсиях для жителей ОРДЛО заявила, что Украина не может выплачивать им пенсии, поскольку неизвестно не поддерживают ли вдруг те пенсионеры Россию. Об этом сообщает канал "112 Украина".

Богуцкая заявила, что пенсионеры, которые остались на оккупированной территории Донбасса, не должны получать пенсии из Украины, так ка они могут разделять пророссийские взгляды.

"Я категорически против этого закона. Я переселенка, у нас огромное количество переселенцев, которые практически ничего не получили от государства. Ничего! А мы сейчас будем выплачивать пенсии пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях. Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаються в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают", - сказала Богуцкая

Как сообщали Українські Новини, Елизавета Богуцкая на предвыборном съезде партии "Слуга народа", близкой к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, была представлена под №100 в списке кандидатов в депутаты от данного политобъединения.

Кроме того, во время первого заседания новой Верховной Рады Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Депутат написала кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот.